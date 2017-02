Congo-Kinshasa: Le Pape François appelle au retour de la paix dans les Kasaï

Au terme de la prière de l'Angélus du dimanche 19 février, le Pape François a lancé un appel pour le retour au calme en République démocratique du Congo, suite aux affrontements «brutaux et violents» qui opposent depuis six mois les forces de l'ordre à la milice de Kamwina Nsapu dans les Kasaï, faisant plusieurs centaines de morts.

«Je ressens une forte douleur pour les victimes, a affirmé le Saint Père, et spécialement pour les nombreux enfants arrachés à leurs familles et retirés de l'école pour être utilisées comme enfants soldats.»

Le Pape, cité par Radio Vatican, prie pour eux et pour le personnel religieux et humanitaire qui travaille dans cette région difficile:

«Je renouvelle mon appel à la conscience et à la responsabilité des autorités nationales et de la communauté internationale afin que des décisions adéquates soient prises rapidement pour porter secours à nos frères et sœurs.»

Le Souverain pontife étend son appel en faveur des autres populations du continent africain et ailleurs dans le monde qui «souffrent à cause de la violence et de la guerre».