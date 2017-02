Cameroun: Une fondation et une chanson pour rendre hommage à sa mère et faire la guerre au cancer

C'est le challenge que s'est donné Réné Tsopzang,un homme d'affaire camerounais basé en France après la disparition de sa mère Ma'a Mafotsa Jeanne.

C'est quand on perd un être cher que l'on se rend compte de l'importance que cet être avait pour vous. Cette maxine pourrait bien resumer l'action et les ambitiond de Monsieur Réné Tsobzang. Cet homme d'affaire camerounais installé en france qui a perdu sa mère la denomée Ma'a Mafotsa morte apres avoir lutté silencieusement contre le cancer. Silencieusement parce qu'en tant que mère elle a longtemps dissimulé ses douleurs et ses souffrances à ses enfants jusqu'au moment oû elle ne pouvait plus et a lors il etait un peu tard pour la sauver.

Tout de même, son fils Réné Tsobzang a decidé de la sauver d'une autre façon.en honorant sa memoire.c'est ainsi qu'entouré de ses amis artistes qu'il cotoie au quotidien , il a produit un single en hommage à sa defunte mère. Et ayant le gout pour les oeuvres bien faites, il s'est fait accompagner par des calibres de la chanson cameounaise et afircaine installés sur la place parisienne a l'instar d'olivier thsimanga ,Ruth kotto et autres jacky kingue.

Du haut de son statut d'executive manager du groupe HG3000, Réné a voulu tout en rendant hommage à sa mere eveiller les consciences de ses freres africains sur la gestion des personnes du troisieme age. Constat etant fait qu'il est de plus en plus frequent d'observer des individus negliger cette categorie de personne. Pour que cela soit combatu, une fondation a été mise sur pied par le meme Rene Tsobzang pour soutenir les personne du troisieme age qui souffrent de cancer comme l'a été sa mere.

Cette jeune fondation denomée fondation Ma'a mafotsa tire ses premiers revenus de la vente des cds du single dedié a Ma'a Mafotsa.tout en presisant que ces cds sont en vente libre c'est a dire qu'ils n'ont pas de prix c'est a l'acheteur de decider combien est ce qu'il peut donner pour cette oeuvre et ainsi la totalité des fonds collectés suite a la vente des cds est versé dans les caisses de l'association Ma'a Mafotsa.

Ceci pour demontrer à sufisance que le sieur Tsobzang ne compte pas se faire des sous sur la memoire de sa mère mais plutot aider d'autres personnes dont les mères souffrent du cancer a s'occuper de la santé de celles ci afin qu'il aient plus de chance que avec sa mère.

C'est donc une initiative tres louable que vient de lancer ce jeune homme d'affaire camerounais qui souhaite que notre regard vis à vis des personnes du troisieme age change. Cette fondation viendra a coup sur donner une nouvelle vision de la vie a de nombreux camerounais et africains.

Il faut aussi noter que les obseques de Ma'a Mafotsa jeanne auront lieu en debut du mars 2017 et pour l'occasion , des conferences seront organisees pour sensibiliser l'opinion publique locale sur les ravages du cancer et aussi la prise en charge des personnes du troisieme age,ainsi qu'un gala de collecte de fond pour donber plus de force et plus d'efficacité a la fondation Mafotsa.