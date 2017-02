Cameroun: Concours Miss Biopharma - Claudy Siar est - Il pour la dépigmentation artificielle de la peau noire ?

Des pays qui composent la CEMAC (Communauté Economique et Monétaire de l'Afrique Centrale), le Tchad est… Plus »

La campagne de sensibilisation baptisée « Action contre la dépigmentation artificielle » que nous menons afin de faire le point sur les produits éclaircissants utilisés et informer le public des risques encourus ne pourra trouver un échos favorable si et seulement si les révendications ci-contre sont prises en consideration :

Le matraquage publicitaire multiforme : panneaux d'affichage, spots radio et télé. Le désir des femmes, de se rapprocher des exigences esthétiques du moment (le mythe de la femme claire), fait les choux gras des entreprises cosmétiques qui se font de l'argent sur leur peau et au détriment de leur santé. Toutes ces enseignes tirent profit de la couverture médiatique que peut offrir la télévision. La publicité influence les femmes. C'est l'un des facteurs de cette utilisation abusive des produits de dépigmentation. Surtout que les utilisateurs des produits de dépigmentation ne sont toujours pas informés des risques encourus.

La dépigmentation volontaire est un phénomène qui prend des proportions alarmantes au Cameroun et touche désormais toutes les couches sociales : femmes de ménage, femmes politiques, artistes musiciennes, présentatrices télé, jeunes filles et même des hommes.

Or la présence de ces substances expose les utilisateurs à des risques pour leur santé, majoritairement des maladies de la peau, comme des infections de la peau (gale, mycose...), des acnés sévères, des vergetures larges très inesthétiques et irréversibles, un amincissement de la peau induisant à la fois des problèmes de cicatrisation et un vieillissement prématuré, des troubles de la pigmentation parfois définitifs (taches claires ou foncées),et le cancer de la peau dans le pire des cas.

En acceptant d'être le présentateur de la finale du concours de beauté Miss Biopharma, le communicateur vedette de Rfi reçoit ainsi l'argent qui provient de la vente des produits de dépigmentation (lait corporel, crème, savon, sérum), nombre d'entre eux sont dangereux pour la santé en raison de la présence de substances nocives et cancérigènes telles que l'hydroquinone, les corticoïdes et les dérivés mercuriel.

