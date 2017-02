Sénégal: "Bientôt" la construction du tronçon Senoba-Ziguinchor (Macky Sall)

La route Senoba-Ziguinchor, longue de 137 kilomètres, se trouve dans un état de dégradation avancé, qui rend encore plus difficile le transport sur la transgambieenne et la traversée du fleuve par le bac de Farafégny, principale contrainte des voyageurs sur cette voie.

Il y avait aussi le ministre Mansour Elimane Kane (Infrastructures, Transports terrestres et Désenclavement), ainsi que le député Moustapha Diakhaté et d'autres officiels sénégalais.

Plusieurs ministres dont Augustin Tine (Forces Armées), Mankeur Ndiaye (Affaires étrangères et Sénégalais de l'extérieur) et Mansour Faye (Hydraulique et Assainissement) participaient à cette rencontre.

