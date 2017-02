Algérie: La gestion d'Air Algérie doit être "transparente"

Non convoqué par Georges Leekens pour la dernière Coupe d'Afrique des Nations, Sofiane Feghouli n'a… Plus »

De son côté, M. Allèche s'est engagé à ne ménager aucun effort pour hisser la compagnie au niveau où elle doit être et pour qu'elle puisse mener à bien sa double mission: celle du service public et sa mission économique.

A cet effet, il a mis l'accent sur les standards internationaux en matière de qualité, de sécurité et de rémunération pour améliorer le service public et augmenter la part de marché de ce transporteur aérien public.

Cette entreprise, a-t-il fait savoir, "est à la limite de perdre de l'argent et elle en perdrait si l'on ne fait pas toute une gymnastique avec le commissaire aux comptes pour faire des transferts de comptes et un système d'évaluation".

"Je note l'élément positif de cette désignation, c'est que M. Alleche, qui totalise une quarantaine d'années d'expérience, est un enfant de la boîte et connaît ces problèmes. Donc, ça sera plus facile d'aboutir rapidement à un bon résultat", a avancé le ministre.

