Algérie: Déchets ménagers - Un "ascenseur-poubelle" conçu par un ingénieur algérien

Non convoqué par Georges Leekens pour la dernière Coupe d'Afrique des Nations, Sofiane Feghouli n'a… Plus »

L'avantage de ces poubelles souterraines, fait-il valoir, est qu'elles peuvent être implantées partout dans les zones urbaines et remplacer les baquets conventionnels qui génèrent des désagréments environnementaux (occupation d'espaces, insectes, mauvaises odeurs...) sans compter leur capacité de remplissage plus importante.

"Il suffit d'ouvrir la trappe couvrante du bac et de raccorder manuellement le câble flexible au système hydraulique pour le faire remonter automatiquement en toute sécurité" et décharger le contenu dans la cuve du camion de ramassage, indique ce chef d'entreprise spécialisée dans l'installation d'usines et de lignes de production et dans la fabrication de machines industrielles.

"Il s'agit d'une sorte d'ascenseurs enterrés pour la collecte des déchets domestiques", explique à l'APS son concepteur, Amar Belhouchet, rencontré lors du salon international des équipements et des services de l'eau et de l'environnement tenu récemment à Alger.

