Algérie: Hommage à l'artiste plasticien Edouard Verschaffelt à Boussaâda

Le cinéaste a également soutenu que cette initiative "ouvre la voie" pour faire toute la lumière sur prés de 100 artistes peintres européens qui sont passés par Boussaâda et ont vécu de longues périodes dans la région laissant chacun une empreinte plus ou moins marquante.

La fille de l'artiste a évoqué l'une des toiles de Verschaffelt, baptisée "Boulenouar", un ami proche de l'artiste, a-t-elle affirmé, pour démonter l'attachement d'Edoaurd Verschaffelt aux gens de Bousaâda et l'adoption de cette ville de ce flamand tombé sous le charme de la cité de joie et de ses habitants.

Samia Verschaffelt, épouse du cinéaste algérien Ahmed Rachedi, rappelant que son père avait épousé sa mère Fatima Brahmia, issue de la tribu Ouled Si Brahim, a indiqué que l'artiste a immortalisé, tout au long de sa présence à Boussâda, des scènes de vie de cette ville dont il était épris et a reproduit dans ses toiles ses vieilles ruelles ainsi que ses us et coutumes.

Les présents ont salué cette initiative, affirmant qu'elle permet de mieux faire connaître au grand public cet artiste et sa fascination pour Bousaâda qu'il a adoptée d'emblée et reflètée dans ses oeuvres.

Au cours de cette cérémonie, le directeur du musée Nasreddine Dinet, Rabeh Drif, a annoncé qu'une galerie a été réservée au musée pour les tableaux de Verschaffelt, originaux et des reproductions, ce dernier étant l'auteur de nombreuses oeuvres pittoresques reflétant le patrimoine et la culture de la région.

A l'occasion, la conférence hebdomadaire du musée Nasreddine Dinet a été consacrée à la vie et l'oeuvre de cet artiste qui s'était marié à une femme de la ville de Boussaâda et a eu beaucoup d'enfants dont Samia-Madeleine Verschaffelt, présente à cet hommage.

