Algérie: L'olive, l'huile d'olive et le miel "réhabilités" par le Salon de Beni Amrane

Boumerdes — A pareille période de l'année, les habitants de Beni Amrane (Ouest de Boumerdès) accueillent avec enthousiasme le Salon national de l'olive et de l'huile d'olive, eu égard à la contribution avérée de cet événement agricole dans la réhabilitation de ces produits du terroir.

Un poète de la région, Belkacem Ait Mimoum, rencontré par l'APS en marge de la clôture de ce salon, a affirmé la "détermination" de la population locale à pérenniser cette manifestation dans l'objectif de la mise en valeur de leurs produits agricoles, dont notamment l'olive, l'huile d'olive et le miel.

Pour lui, cette manifestation participe aussi à la dynamisation de la filière oléicole, tout en assurant un cadre organisé pour la commercialisation de l'huile d'olive, parallèlement à l'encouragement de l'extension du verger local en vue de relever le volume de production de la wilaya et d'en baisser les prix.

Parallèlement à la remise au goût du jour des liens de solidarité propres à la campagne de collecte de l'olive, les ménages profitent de cette opportunité pour enrichir le menu de la maisonnée, en préparant de succulents plats traditionnels où l'olive, sous toutes ses formes, trône en "reine" avec de la viande de poulet.

D'autres familles plus aisées marquent l'événement par la préparation de pas moins de sept plats traditionnels auxquels sont conviés tous les membres de la famille, en plus de voisins, afin d'augurer d'une "bonne nouvelle année Amazigh", comme confié par un vieux de la localité.

Affluence nombreuse à la foire de Beni Amrane

Une affluence nombreuse de visiteurs, estimée à plus de 2.000 personnes/jour de l'intérieur et de l'extérieur de Boumerdès, a été enregistrée depuis l'ouverture jeudi de cette 5ème foire nationale de l'olive et de l'huile d'olive de Beni-Amrane, a- t-on constaté.

Cette manifestation a attiré un grand nombre de familles, tant de la région que de wilayas environnantes, en quête de produits alimentaires du terroir, à des prix abordables, a estimé la directrice des services agricoles, Belakbi Ouerdia.

De nombreux visiteurs ont exprimé leur satisfaction "quelque peu relative" à l'égard des prix affichés pour les produits exposés, dont notamment l'huile d'olive qui est cédée dans une fourchette entre 650, 750 et 800 DA le litre, selon sa qualité.

Pour leur part, des producteurs ayant pris part à cette manifestation n'ont pas caché leur satisfaction quant à l'engouement suscité, auprès du public, par leurs produits, dont l'huile d'olive, l'olive, le miel et les figues sèches, certains ayant souligné qu'ils ont écoulé tout leur stock durant ces trois jours d'exposition.

La manifestation, ouverte au complexe de proximité de Beni Amrane, pour une durée de trois jours, a enregistré la participation d'une soixantaine d'exposants venus de nombreuses wilayas du pays.

L'événement, organisé par la direction des services agricoles (DSA) de la wilaya, en collaboration avec la Chambre locale d'agriculture et les services de la commune de Béni-Amrane, a été décliné en plusieurs stands dédiés à la promotion et à la commercialisation des variétés d'olives de table et de l'huile d'olive, en plus de l'exposition d'huileries traditionnelles et modernes, ainsi que d'objets artisanaux, des produits du terroir (miel et dérivés) et autres plats culinaires préparés à base d'huile d'olive et d'olives.

La production d'olives a enregistré un recul sensible durant la campagne oléicole, qui se poursuit toujours, a signalé Mme Belakbi, prévoyant une production de 93 000 qx d'olive pour la présente campagne, contre une collecte de près de 114 000 qx réalisée en 2016. D'où un recul attendu dans la production d'huile d'olive qui devrait atteindre, cette année, pas plus de 567.000 litres, contre près de deux millions de litres obtenus, durant la campagne précédente.