Congo-Kinshasa: Nzango moderne - Coup d'envoi du tournoi de l'Ufant pour la journée internationale de la femme

Le terrain de basket-ball de l'Institut supérieur de commerce (ISC) à Gombe à Kinshasa a servi de cadre, le samedi 18 février 2017, à l'ouverture officielle du tournoi de Nzango moderne « Nous pour les femmes » organisé par l'Union des anciennes du lycée Ntinu Wene (Ufant) dans le cadre de la journée internationale de la Femme célébrée le 8 mars de chaque année ; l'on note que le lycée Ntini Wene est la seule école féminine d'éducation physique à Kinshasa.

La cérémonie d'ouverture s'est déroulée dans une ambiance de fête, agrémentée par une un groupe de danse, en présence de Mbo, président de la Ligue de Nzango Moderne, de Wema, représentant de la Division urbaine des sports et loisirs (Dusl), ainsi que Me Lukonzola, président d'honneur de l'Ufant.

Dans son allocution de circonstance, la présidente du comité d'organisation du tournoi, Clémentine Mujinga Tangamo, avec à ses côtés, la dynamique Micheline Ndaya Kashama de la commission technique, a indiqué : « Cette année, l'Ufant veut célébrer cette journée de la femme autrement, c'est-à-dire, impliquer les mamans travailleuses et paysannes dans la communion d'esprit en pratiquant un sport purement africain, que nous appelons le Nzango, qui nous rappellera la solidarité des femmes africaines, l'amour et la joie du partage ». Elle a ajouté : « Nous avons voulu organiser ce tournoi en invitant les femmes à se mettre debout pour valoriser le Nzango qui se pratique par le fait de chanter, de sauter et crier, ce qui constitue une spécificité d'authenticité de notre culture africaine ».

Le tournoi va se dérouler pendant un mois et les rencontres seront organisés durant les week-ends, « permettant ainsi des moments de détente et de distraction saine pour les mamans concernées. Ne dit-on pas 'un esprit saint dans un corps sain' ? voilà une occasion nous offerte de retrouver une activité sportive alternative qui permet de se déstresser en se manifestant en forme et éviter certaines maladies dues au sédentarisme du corps », a souligné Clémentine Mujinga. Sept équipes de Nzango ont donc répondu présentes à la cérémonie d'ouverture, notamment, Mazembe, Cosces, Tshisumpa, SCPT, LCP, Sera et naturellement, l'équipe de l'Ufant. En matchs d'exhibition pour l'ouverture, l'Ufant a dominé l'équipe de Sera par 21 à 14, alors que Mazembe s'est imposé face à Cosces par 15 à 10. Les trois meilleures équipes à l'issue du tournoi, traverseront le fleuve Congo pour participer à un tournoi de Nzango à Brazzaville qui sera organisé sous l'impulsion de la présidence de la République du Congo Brazzaville, a-t-on affirmé.

Satisfaite du coup d'envoi de ce tournoi, la présidente du comité d'organisation du tournoi a par ailleurs dit que le Nzango est bel et bien pratiqué au pays, les activités de ce sport typiquement africain sont régulièrement organisées, la Ligue nationale organise le championnat de Nzango à Kinshasa et la Fédération congolaise de Nzango va organiser cette année dans la ville de Bandundu, la Coupe du Congo. Clémentine Mujinga a cependant souligné que le Nzango a besoin de l'appui de l'Etat et bénéficier d'une vulgarisation soutenue dans les médias.

Hormis la pratique du Nzango, a fait savoir Clémentine Mujinga, l'Ufant, créée en 1989 à l'initiative des anciennes élèves du lycée Ntinu Wene de la commune de Limete, se préoccupe également de l'encadrement des mamans par une mutuelle d'entraide entre ses membres. Elle fait des œuvres sociales par la distribution des dons après des personnes vivant dans la précarité (orphelinats, hospices des vieillards) et organise des activités culturelles et sportives.