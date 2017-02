Afrique: C2 africaine - Renaissance du Congo bat Akanda et affrontera MC Alger en seizième de finale

Le FC Renaissance du Congo disputera les seizièmes de finale de la Coupe de la Confédération. Après avoir éliminé FC Akanda du Gabon au tour préliminaire de la Coupe de la Confédération, le club orange de Kinshasa affrontera le vainqueur de la double confrontation entre MC Alger d'Algérie et Bechem United du Ghana.

Le club tuteuré par le pasteur et évêque Pascal Mukuna de l'Assemblée chrétienne de Kinshasa (ACK) a écarté de son chemin, le vendredi 17 février 2017 au stade des Martyrs, la formation gabonaise du FC Akanda par un but à zéro, en match retour du Tour préliminaire de la 13e édition de la Coupe de la Confédération.

L'unique but de la partie a été inscrit à la 52e minute sur penalty transformé par Jésus Moloko Ducapel qui entre dans l'histoire du club en inscrivant le premier but du FC Renaissance du Congo en compétition africaine. Il offre du reste la première qualification en seizièmes de finale de la C2 africaine à ce club fondé en 2014 d'une scission avec le Daring Club Motema Pembe (DCMP). En match aller, les deux équipes s'étaient séparées par un nul vierge de zéro but partout.

Vendredi, au stade des Martyrs, l'entraîneur ivoirien François Guei du club orange de Kinshasa a présenté un groupe venu surtout pour ne pas prendre de but et surtout marquer même un seul but de qualification. Et il a réussit son coup en titularisant Héritier Nke dans les buts. Dans le cham, on a retrouvé Djuma Shabani alias « Wadol », Christian Ngimbi, Mfingi, Nzungu, Kaly Ndula, Lenga Mukoko, Rashidi Asumani, Robert Wilangi, Jésus Moloko et Manga Dianzenza alias Sissoko.

Dix joueurs ont débuté sur le banc des remplaçants, notamment, le gardien de but Guy Serge Mukumi, Kalombo Diba alias « Milimo », Henri Wangana, Rachidi Musinga, Chérif Adingabo, Yala et Nicolas Kazadi Okito.

Avec cette victoire, le FC accède donc en seizièmes de finale, et le prochain adversaire est Mouloudia Club (MC) d'Alger (Algérie), tombeur de Bechem United du Ghana par quatre buts à un au match retour. Au match aller à Accra, Bechem United s'était imposé à domicile par deux buts à un. Touré (47e minute) et Abotsi (70e minute) avaient marqué pour le club ghanéen alors que Seguer avait égalisé à la 65e minute pour MC Alger avant le deuxième but de la victoire de Bechem United.