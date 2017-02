Congo-Kinshasa: Super Coupe de la CAF - Mazembe tombe face à Mamelodi Sundowns à Pretoria

Une vidéo d'un peu plus de sept minutes montre des soldats congolais en train de commettre des exactions contre… Plus »

Débuté sur le banc des remplaçants, Trésor Mputu a effectué à la après pratiquement deux ans, son retour dans un match officielle de la CAF, ayant purgé une suspension. Avec son entrée, Mazembe a tenté de construire et d'amorcer quelques offensives en deuxième période, mais, la domination est bien restée celle de Mamelodi Sundowns qui continue leur aventure extraordinaire ; le club avait été éliminé dans un premier temps par V.Club en huitième de finale de la Ligue des champions d'Afrique, avant d'être récupéré suite à la disqualification des Dauphins Noirs de Kinshasa sur tapis vert pour avoir utilisé un joueur irrégulier. Et depuis, Mamelodi est allé jusqu'au bout, remportant la finale de la Ligue des champions 2016 aux dépens de Zamalek d'Egypte.

Le onze de départ de Mazembe s'est composé du Sylvain Gbohouo, des défenseurs Djo Issama Mpeko à droite, Jean Kasusula à gauche, Joël Kimwaki et l'international Malien Salif Coulibaly dans l'axe. Au milieu de terrain, il y a le Zambien Nathan Sinkala, le Ghanéen Daniel Adjei, le Zambien Rainford Kalaba et en attaque le jeune espoir Ben Malango dans l'axe, le Ghanéen Salomon Asanté à droite, et Meschak Elia à gauche, une configuration de 4-3-3 habituel des Corbeaux lushois. Du côté de Mamelodi, Onyango a gardé les perches, et dans le champ, Langerman, Arendse, Kekana, Mabunda, Nascimento, Zwane, Tau, Billiat, Morena et Laffor.

L'unique but a été inscrit à la 84e minute sur penalty consécutif à une faute d'Issama Mpeko sur Kekana dans la surface de réparation. Le défenseur brésilien du club sud-africain, Ricardo Nascimento, a exécuté la sentence à la 85e minute, offrant une victoire méritée aux « Brésiliens ». En effet, Mamelodi Sundowns s'est rendu maitre dans l'entrejeu, nonobstant la grosse occasion à la 2e minute ratée par le jeune espoir Ben Malango des Corbeaux de Lubumbashi, qui, sur une contre-attaque, a, par deux fois touché sur le poteau du gardien de but ougandais de Sundowns, Denis Onyango.

