Congo-Kinshasa: 9050 autodidactes participent aux préliminaires de l'Examen d'Etat

Ce dernier a visité dimanche les trois centres de Kinshasa. Il s'agissait, pour lui, d'encourager et de conscientiser les autodidactes, afin qu'ils prennent au sérieux ces épreuves. Et cela compte tenu de derniers résultats des autodidactes de Kinshasa qui n'étaient pas fameux.

Comparativement au taux de participation de l'année dernière, il est constaté une diminution d'au moins 33,8 %. Une décroissance est due, entre autre, à l'amélioration des résultats de l'examen d'Etat les quatre dernières années et à l'échec des autodidactes de la ville province de Kinshasa à l'Examen d'Etat 2016, a expliqué le ministre de l'Enseignement primaire secondaire et professionnel, Gaston Musemena.

Les épreuves préliminaires de l'Examen d'Etat (Exetat)- 2017 se sont déroulées dimanche 19 février à travers toute l'étendue du territoire national ainsi que dans deux centres hors du pays (à Luanda et Cabinda). D'après les statistiques de cette année, au moins 8.656 candidats autodidactes de cycle long et 392 de cycle court ont passé ces épreuves.

