Sénégal: CAN U20 - Matar Bâ exhorte les juniors à faire "plus et mieux" qu'en 2015

Dakar — Le ministre des sports, Matar Bâ a invité dimanche à Dakar l'équipe nationale des moins de 20 ans à "faire plus et mieux" à la phase finale de la CAN de la catégorie, dans le prolongement de ses dernières victoires au tournoi de Doha (Qatar) en septembre et Lomé (Togo) où l'équipe sénégalaise avait remporté en décembre dernier celui de l'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine.

"Au sortir de la CAN Gabon 2017 avec le parcours assez prometteur et encourageant de nos représentants et eu égard à notre rang honorable dans le classement FIFA, nous avons tous, à quelque échelon de responsabilités qu'on se situe, l'impérieux devoir de faire plus et mieux", a dit le ministre des sports lors de la cérémonie de remise du drapeau national aux juniors sénégalais.

Matar Ba a rappelé la finale de la CAN des moins de 20 ans jouée par l'équipe nationale en 2015, ainsi que sa qualification pour les demi-finales de la Coupe du monde la même année, sans compter les bons résultats enregistrés par le Sénégal lors des éliminatoires de la CAN de la catégorie contre la Tunisie et le Ghana.

Des acquis qui doivent amener à aller "vers des conquêtes plus grandes", a indiqué le ministre des Sports.

"C'est une aspiration légitime des populations qui se justifie amplement d'abord au regard de vos potentialités techniques, ensuite de la qualité de votre encadrement et enfin des efforts consentis par le chef de l'Etat, depuis 2012, pour accompagner le football sénégalais, toutes catégories confondues", a ajouté Matar Bâ.

Saër Seck, premier vice-président de la Fédération sénégalaise de football (FSF) a lui salué le discours des autorités, selon lui "le plus fort symbole de responsabilité qui puisse être".

"Avec cette cérémonie, les joueurs savent que la balle est dans leur camp", a-t-il dit, relevant que l'objectif assigné à l'équipe nationale du Sénégal des moins de 20 ans est de "faire au moins aussi bien" que la génération précédente finaliste de la CAN 2015.

"Nous allons à cette compétition avec humilité mais aussi beaucoup d'ambitions", a dit le président de la Ligue sénégalaise de football professionnel.

Le Sénégal est logé dans le groupe B de la CAN 2017 des moins de 20 ans en compagnie du Soudan, de l'Afrique du Sud et du Cameroun.

Dans le groupe B, il y a la Zambie, le pays organisateur, le Mali, la Guinée et l'Egypte.

Les demi-finalistes de la CAN 2017, prévue du 26 février au 12 mars, représenteront l'Afrique au Mondial de la catégorie, en mai-juin 2017 en Corée du Sud.