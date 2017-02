Sénégal: Des étudiants de l'UCAD amenés à s'interroger sur la CPI

Dakar — Des étudiants de l'Université Cheikh Anta Diop (UCAD) de Dakar ont participé à une rencontre de partage sur la Cour pénale internationale (CPI), dans le but de les amener à se faire une opinion sur cette juridiction controversée mais qui garde son importante dans les relations internationales et pour la stabilité dans le monde.

Une quarantaine de pensionnaires de l'UCAD ont participé samedi à cette rencontre initiée par l'ambassade des Pays-Bas au Sénégal, sur le thème "L'Afrique et la Cour pénale internationale", avec plusieurs sous-thèmes, parmi lesquels "Quelles sont les origines des tensions entre la Cour pénale internationale et l'Afrique ?"

"Au moment où le Cour pénale internationale est un élément très important des relations internationales et pour la paix et la stabilité dans le monde, au moment où cette même Cour reçoit beaucoup de critiques notamment en Afrique, nous avons pensé qu'il doit y avoir un débat ouvert, surtout avec les jeunes, et plus particulièrement les étudiants de la Faculté de droit de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar", a expliqué Joséphine Frantzen, premier conseiller de l'ambassadeur des Pays-Bas au Sénégal.

De cette manière, il s'agit de "recueillir les avis pour et ceux contre, les motifs et les argumentaires qu'ils essayeront d'apporter selon leurs connaissances en droit, pour que nous puissions ensemble identifier ce qu'il y a à défendre davantage ou améliorer dans le fonctionnement" de la CPI, a-t-elle ajouté.

D'autres sous-thèmes ont été débattus, qui concernent les origines des "tensions" entre l'Afrique et la Cour pénale internationale, les juridictions et l'immunité juridictionnelle des chefs d'Etat.

Sur ce dernier point, des étudiants estiment que même si la vision de la CPI est de lutter contre l'impunité, "son statut doit être révisé".

"La vocation de la Cour est de prévenir l'impunité certes, mais aujourd'hui, elle est critiquée, notamment pour non-respect de l'immunité dont certaines personnes visées bénéficient", a par exemple souligné Bernard Goss Diouf, étudiant en master Relations internationales.

"Je pense que le statut de la CPI doit être révisé, notamment en son article 98", dans la mesure où les immunités d'Etat et diplomatiques dont bénéficient certains chefs d'Etat visés par cette Cour, "comme le Soudanais Omar El Béchir, Uhuru Kenyatta du Kenya, relèvent de la souveraineté de leur pays", a-t-il ajouté.

Yacine Diaw, également étudiante en master, fait-elle valoir que même si leur immunité leur donne un privilège dont les chefs d'Etat concernés pourraient bénéficier, "leur engagement vis-vis de la Charte des Nations unies sur les droits de l'homme doit les contraint à répondre de leurs actes".

Avec le mandat émis par la CPI contre Omar El Béchir du Soudan en 2009, les critiques se sont multipliées contre la juridiction internationale en Afrique.

Le procès de l'ancien président Gbagbo et Cie a contribué à ces critiques, d'autant que la CPI visait dans le même temps le président kenyan Uhuru Kenyatta avant d'abandonner les poursuites engagées contre lui pour crimes contre l'humanité, suite aux violences commises après l'élection présidentielle de décembre 2007. Elles avaient fait 1 300 morts.

Cette situation a amené l'Union africaine à annoncer le retrait de ses Etats-membres de la Cour pénale internationale, accusée de s'acharner sur l'Afrique. La décision entérinée pendant le sommet d'Addis-Abeba du 30-31 janvier 2017 ne fait pas l'unanimité et n'est pas non plus assortie d'un calendrier de sorties précis.

Dans le même temps, la Cour africaine de la justice et des droits de l'homme, appelée à prendre le relais de la CPI, n'a pas encore été ratifiée par tous les Etats membres de l'organisation panafricaine.

De l'avis de Mamadou Lamine Badji, doyen de la Faculté des sciences juridiques et politiques (FSJP) de l'UCAD, tous ces pays qui menacent de quitter la (CPI) sont dans l'erreur.

"C'est une erreur de quitter la CPI. Aujourd'hui, dans le contexte de la mondialisation, les rapports entre les hommes ne sont font plus dans un cadre typiquement restreint. D'autant que beaucoup de pays ont signé le statut" de Rome, fondateur de la Cour pénale internationale, a-t-il argumenté.

Selon lui, la CPI n'est pas pour emprisonner les chefs d'Etats africains, mais sert plutôt à prévenir l'impunité en Afrique. "C'est vrai que quitter la CPI, cela relève de la souveraineté des Etats qui le souhaitent, mais personne ne peut se soustraire aux poursuites", a-t-il conclu.