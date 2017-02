Sénégal: Vingt blocs scientifiques construits en quatre ans au Sénégal (ministre)

Mbour — Le ministre directeur de cabinet du chef de l'Etat, El hadji Oumar Youm a indiqué, samedi à Mbour, qu'une vingtaine de blocs scientifiques et technologues ont été construits par le gouvernement en quatre ans pour un coût financier de 3,9 milliards de frs CFA.

"En quatre ans d'existence, le régime du président Macky Sall a réalisé la construction d'une vingtaine de blocs scientifiques et tchnologiques ainsi que la réhabilition de huit autres existants, pour un montant global de 3,9 milliards de francs CFA" a dit M. Youm.

El hadji Oumar Youm qui s'exprimait à la cérémonie commémorative du cinquantenaire de la disparition de l'ancien député-maire de Mbour, Demba Diop, a retenu qu'"en 2012, nous avons trouvé au Sénégal pas plus de huit blocs scientifiques et technologiques".

Feu Demba Diop a été assassiné le vendredi 3 février 1967 à la gouvernance de Thiès.

Le ministre-directeur de cabinet du Chef de l'Etat, parrain de cet évènement, a indiqué que "l'ambition du président Macky Sall est de bâtir, pour le Sénégal, un système éducatif et de formation aligné sur les objectifs de 'l'Agenda mondial 2030'".

"Dans cette perspective, l'Etat a déjà consenti beaucoup d'efforts financiers afin de réaliser une école accessible pour tous, une école de qualité, citoyenne et inclusive permettant d'assurer l'équité dans l'accès à l'éducation et de corriger les inombrables disparités", a indiqué Me El Hadji Oumar Youm.

C'est dans ce cadre que, cette année, le budget alloué à l'éducation nationale est de 402 milliards de francs CFA afin d'aider à améliorer les conditions de travail du corps professoral et d'apprentissage des élèves.

Me. Youm a aussi rappelé la construction de lycées scientifiques d'excellence tel que celui de Diourbel (centre) financé par l'Etat du Sénégal à hauteur de 2,3 milliards de francs CFA et l'équipement des établissements d'enseignement moyen et secondaire en matériel scientifique.

"Entre 2012 et 2015, 54 nouveaux lycées et 42 collèges ont été créés et équipés pour un coût global de 2,4 milliards de francs CFA", a-t-il dit.

Il a expliqué que "tous ces efforts ne sauraient prospérer sans un espace scolaire paisible, pacifié, stabilisé, qui implique une gouvernance partenariale efficace, transparente et inclusive".

"Il nous faut donc œuvrer ensemble à la production d'une école de la performance, en vue de garantir la réussite de nos enfants futurs de notre avenir. Et la réalisation de cette ambition requiert la mobilisation d'énormes efforts financiers mais aussi celle de tous les acteurs", a-t-il lancé.