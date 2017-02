Congo-Kinshasa: Accusation !

opinion

La semaine qui s'ouvre s'annonce palpitante. Elle doit faire suite à la déclaration de la Majorité présidentielle du week-end dernier.

C'était le samedi, 17 février 2017, quand Adolphe Lumanu, membre du Bureau politique de la MP et délégué aux dialogues de la Cité de l'Union africaine et du Centre Interdiocésain de Kinshasa, a ouvertement accusé le Rassemblement de bloquer le processus. Qu'y a-t-il en substance ? C'est qu'à ce stade des discussions, la Majorité Présidentielle n'a pas un autre acte à poser, sinon attendre que le Rassemblement présente la liste de candidats Premier ministre et un candidat Président du Conseil National de Suivi de l'accord (CNSA) à accepter consensuellement.

Les mots, si pas les termes sont clairs, parce qu'en réponse à l'option du Rassemblement, qui ne s'en tient qu'aux termes et lettres de l'Accord du 31 décembre 2016. S'agissant du Premier ministre, c'est le Rassemblement qui désigne. Voilà, parce qu'il y a l'idée du pouvoir discrétionnaire du Chef de l'Etat que la Majorité présidentielle entend préserver, c'est le Rassemblement qui doit suivre. A la MP, l'on va jusqu'à soutenir qu'il fallait normalement 7 candidats, si pas 5 mais, pour l'instant le compteur s'arrête à 3 candidats. Selon les termes d'Adolphe Lumanu, il s'agit là d'une concession majeure. En clair, le Rassemblement se trouve au banc des accusés.

S'il faut bien comprendre, il y a blocage parce que le Rassemblement s'obstine dans sa logique. Pareil au Rassemblement, qui considère que s'il y a blocage, c'est parce que la Majorité présidentielle ne veut appliquer l'accord de la Saint Sylvestre. Aujourd'hui qu'une autre réalité s'impose, celle de trouver un autre candidat pour le CNSA, après la mort d'Etienne Tshisekedi, les accusations vont se multiplier. Pendant ce temps, l'on ne se frotte pas les mains du côté des Evêques. Ils accusent l'absence de volonté politique dans le chef des acteurs politiques, qui ne veulent pas conclure, alors que la situation socio-économique de la population va de mal en pis, avec ce qui arrive sur le marché des biens et services. En effet, il y est fait état du refus par certains commerçants de prendre de grosses coupures, notamment les billets neufs de 5.000FC, 10.000FC et 20.000FC, au motif que ce sont des faux billets. Au-delà de dénoncer ce fait, l'on accuse le pouvoir de ne pas faire assez, pour mettre hors d'état de nuire ceux qui se livrent à des telles pratiques.

Pourtant, il est connu que le contrefacteur est puni de servitude pénale principale. Au chapitre des accusations, l'on en vient à la plateforme Alternance pour la République (AR), où Raphaël Katebe Katoto est accusé de soutenir des positions qui mettent en mal sa cohésion et celle du Rassemblement. Ce faisant, il a été décidé de sa suspension, à titre conservatoire, le temps pour lui de présenter ses moyens de défense devant une commission de discipline instituée à cet effet, dès lors qu'il sera de retour au pays.

Des accusations, c'est aussi au sujet du rapatriement du corps d'Etienne Tshisekedi. Les violons ne semblent pas s'accorder entre le pouvoir et la famille biologique ainsi que l'Union pour la Démocratie et le Progrès Social (UDPS). C'est au sujet du lieu de la sépulture. Le pouvoir accuse de vouloir politiser les funérailles du Sphinx, tandis que l'autre camp évoque les manœuvres de récupération, pour le besoin de la cause. D'où vient qu'à ce jour, ni la date du rapatriement, ni le lieu du sépulcre encore la forme que cela prendra ne sont connus, au point que l'opinion accuse l'instrumentalisation et craint la résurgence de la violence.