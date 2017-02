"L'autonomisation économique des femmes dans un monde de travail en pleine évolution est un grand défi à relever. Les femmes, seules, ne pourront rien. Mais avec l'aide de tous, spécialement des hommes, elles arriveront. Ainsi donc, les hommes doivent soutenir l'entrepreneuriat des femmes".

Tel est le condensé de l'intervention du Vice-ministre des Transports et Voies de Communication, Samy Adubango, à la première édition du Café Genre, organisée par le ministère du Genre, Famille et Enfant, en collaboration avec l'Union africaine, l'Ambassade du Royaume de Belgique et l'Entité des Nations Unies pour l'Egalité des sexes et l'Autonomisation des femmes. Cette rencontre avait pour objet, "discuter des résultats du Pré-Sommet d'Addis-Abeba et de dégager les recommandations clés issues des discussions afin de les rendre effectives en RDC. C'était le vendredi, 17 février 2017, dans la Salle bleu de l'Hôtel du Gouvernement.

A la veille de son anniversaire de naissance, le 18 février 2017, Samy Adubango, Vice-Ministre des Transports et Voies de Communication, a honoré l'Invitation de la Ministre du Genre, Famille et Enfant, Marie- Louise Mwange. Devant un parterre constitué des femmes, venues de tous les horizons, le tout nouveau Vice- Ministre a fait mouche. Non seulement qu'il a été l'unique homme dans la foule ; surpris, il a été obligé de dire un mot qui a suscité des applaudissements. Ceci a été manifesté lorsqu'à la sortie, toutes les participantes, approchées, ne résumaient que son intervention. Comment est-il parvenu à intervenir? Adubango a déclaré : «Je ne savais pas que je devrais intervenir. Comme j'étais l'unique homme dans la Salle, il a été obligatoire pour moi, d'accompagner Mme la Ministre dans cette conférence. C'est ainsi que je suis intervenu. Mais, je suis intervenu en tant que membre du gouvernement. Ensuite, c'est en tant que jeune».

Qu'a-t-il dit au finish ? Il n'a pas pris beaucoup de temps pour poser les bases. Il a invité les hommes à soutenir les femmes, afin qu'elles concrétisent leur rêve : "l'autonomie".

Il sied de préciser que la première Edition du "Café Genre" a porté sur la restitution du Pré-Sommet des Chefs d'Etat et Gouvernements tenu en janvier 2017 à Addis-Abeba, en Ethiopie. La 28ème édition de ce Sommet ordinaire portait sur le point suivant: "investir sur les jeunes pour exploiter le dividende démographique". Marie Louise Mwange a démontré que le débat sur l'égalité des sexes et l'autonomisation des jeunes et des femmes en RDC manque de visibilité pour garantir son inscription parmi les priorités à l'agenda national. C'est pour cette raison que l'ONU- Femmes entend se faire le partenaire du pays pour promouvoir ces questions et dynamiser le plaidoyer ainsi que la réflexion et la sensibilisation

. C'est parce que le dialogue et l'échange d'expériences ainsi que l'ouverture à de nouvelles pratiques font partie intégrante d'une démarche visant à ces rencontres et réflexions». Le Café Genre, poursuit-elle, se veut être cet espace nécessaire pour aborder des thématiques trop souvent délaissées ou marginalisées autour du genre et de la situation des jeunes et des femmes. Pour finir, Marie-Louise Mwange démontre qu'à «cet effet, l'initiative "Café Genre" propose un cycle de conférences thématiques autour des problématiques et enjeux sociaux de genre, soit de la promotion de l'égalité des sexes en RDC. L'objet de la rencontre de ce jour est de discuter des résultats du Pré-Sommet d'Addis-Abeba et de dégager les recommandations clés issues des discussions».