Algérie: La régence d'Alger a conforté son statut juridique grâce à son autonomie territoriale et diplomatique

En marge de la conférence à laquelle ont assisté l'ambassadeur de Turquie à Alger et le président du haut conseil islamique Bouabdallah Ghlamallah une exposition conjointe de documents portant sur les relations entre l'Algérie et l'empire ottoman du 16e au 19e siècles y a été organisée.

Il a reconnu que l'ancienne langue turque et autres idiomes (latin, araméen et grec) dans lesquels ces archives sont rédigés entravait le travail des historiens.

Pour sa part, le directeur général des archives nationale Abdelmadjid Chikchi a révélé qu'un groupe de travail composé d'enseignants algériens et turcs était mis en place afin de palier le déficit enregistré en matière d'exploitation des archives relatives à l'ère ottomane et de faire parvenir la matière aux chercheurs intéressés par ce pan de l'histoire de l'Algérie.

Dans une conférence animée au centre des archives nationales intitulée "l'Algérie sous le règne ottoman.. Algériens et Ottomans", l'historien a affirmé qu'au 17e siècle l'Algérie maîtrisait les éléments fondamentaux liés à son autonomie territoriale, diplomatique et monétaire qui lui ont permis de conforter son statut juridique et de traiter d'égal à égal avec le Califat ottoman.

