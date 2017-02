Algérie: Biskra - Exercice de simulation d'un séisme pour inculquer une culture préventive

Biskra — Un exercice de simulation d'un séisme a été organisé dimanche à Biskra, au cours des journées de prévention contre les dangers des tremblements de terre, et ce en présence de nombreux citoyens de la région qui ont suivi avec un grand intérêt cette opération, a-t-on constaté.

L'exercice a été organisé à la place de la liberté au chef lieu de wilaya, par la Direction générale de la Protection civile qui a mobilisé un véhicule équipé d'appareils technologies modernes pouvant générer des secousses simulant un séisme.

Les citoyens étaient invités à monter dans ce véhicule créant ainsi une situation de tremblement de terre et où les éléments de la protection civile interviennent pour expliquer les gestes à adopter en cas de secousse surtout avec les plus jeunes, les gestes de se baisser, de s'abriter et de s'agripper à quelque chose.

Une série de recommandations dans le cas d'un tremblement de terre a été préconisée de la part des cadres organisateurs de cette initiative, conseillant également d'éviter les balcons, se tenir loin des immeubles, et de fermer les conduites d'eaux et de gaz, et de couper l'électricité.

Des dépliants portant des indications à suivre dans les classes lors d'une secousse ont été distribués aux élèves notamment.

Les moyens d'intervention utilisés par les éléments de la Protection civile lors des opérations de sauvetage en cas de tremblement de terre ont également été exposés, au cours de cet exercice de simulation.

Au lancement de cet exercice, le chef de l'exécutif local, Ahmed Karoum a insisté auprès des organisateurs de cet évènement sur la nécessité de rassurer les citoyens en leur expliquant ce phénomène naturel.

Le même responsable a souligné que les autorités de la wilaya oeuvre à être présentes auprès des habitants de la localité d'El Mizaraa, qui connait, depuis novembre dernier, plusieurs tremblements de terre et des secousses de réplique pour les accompagner et les rassurer.

Ces journées de sensibilisation aux dangers des tremblements de terre organisées à Biskra s'inscrivent dans le cadre d'un plan national de prévention contre les grandes catastrophes ciblant les citoyens a indiqué le chargé de la communication et de recensement auprès de la Direction générale de la Protection civile, le colonel Farouk Achour.

Il est à signaler que des activités de proximité, visant les communes d'El Mizaraa, Sidi Okba et Tolga, sont au programme de cette caravane de sensibilisation qui se déroulera tout au long de la semaine.