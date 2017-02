Maroc: Le Président ghanéen félicite SM le Roi pour Son "leadership exemplaire largement reconnu en Afrique"

Accra — Le Président de la République du Ghana, S.E. Nana Addo Dankwa Akufo-Addo, a félicité Sa Majesté le Roi Mohammed VI pour Son "leadership exemplaire, largement reconnu au niveau du continent africain".

Dans le communiqué conjoint ayant sanctionné la visite officielle effectuée par SM le Roi au Ghana, le Président ghanéen a salué la contribution du Maroc au développement et à la stabilité de la région de l'Afrique de l'Ouest et a appelé à la consolidation des relations entre le Maroc et la Communauté Economique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO).

Le président Akufo-Addo a aussi exprimé l'intérêt du Ghana pour la création d'un Forum Nord-Ouest africain visant à renforcer les consultations entre ses Etats membres au sujet de questions d'intérêt commun dans les domaines politique, économique et social aux fins de mettre en œuvre des stratégies globales communes et de réaliser le développement humain et durable de la région.

Par ailleurs, le président ghanéen a tenu à féliciter SM le Roi pour les élections tenues le 7 octobre dernier au Maroc, qui "témoignent amplement du succès des réformes constitutionnelles introduites par le Souverain en 2011".