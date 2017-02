Maroc: SM le Roi et le Président ghanéen se prononcent pour un véritable partenariat économique bilatéral

Accra — SM le Roi Mohammed VI et le Président ghanéen, S.E. Nana Addo Dankwa Akufo-Addo, se sont prononcés pour un véritable partenariat économique entre le Maroc et le Ghana, qui allie les initiatives des secteurs public et privé.

Les deux chefs d'Etat ont ainsi appelé à un ambitieux Partenariat Public Privé (PPP) entre les deux pays à même de servir de modèle de coopération Sud-Sud dans le Continent, lit-on dans le communiqué conjoint ayant sanctionné la visite officielle de SM le Roi en République du Ghana.

SM le Roi et le Président ghanéen ont identifié plusieurs créneaux à même de donner un nouvel élan à la coopération entre le Ghana et le Maroc, tels que le transport, le tourisme, l'énergie, le commerce, la pêche et l'agriculture.

Les deux leaders ont ainsi réaffirmé leurs engagements fermes et réitéré leur détermination à renforcer davantage la coopération sur un éventail de questions d'intérêt commun.

A cet égard, ils se sont félicités de la tenue de la première réunion de la commission conjointe, les 11 et 12 février 2015 à Rabat, et ont convenu de développer ces instruments de coopération en un réel partenariat entre les deux pays.

Le Souverain a salué le Ghana pour sa politique d'investissement qui a fait du pays une passerelle majeure pour les investissements directs étrangers dans le continent.

Par ailleurs, les deux dirigeants ont évoqué les relations cordiales de longue date liant le Ghana et le Maroc, et qui remontent à la période de la lutte pour la libération en Afrique lorsque les Pères Fondateurs des deux pays avaient rejoint leurs forces pour lutter contre la domination coloniale.

Ils ont ainsi convenu que les deux pays tiennent des discussions régulières de haut niveau, et se soutiennent mutuellement lors des élections au sein des institutions multilatérales.