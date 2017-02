Congo-Brazzaville: Mort suspecte d'un ex-bras droit de Sassou en détention - Après Marcel Ntsourou, à qui le tour ?

Car, comme le dit le directeur de l'OCDH, « la situation de Marcel Ntsourou n'est qu'un cas de plus. Nous enregistrons des décès en cascades dans nos prisons ». C'est pourquoi d'aucuns n'hésitent pas à se poser, avec un peu de cynisme, la question suivante : après Marcel Ntsourou, à qui le tour ? Cela dit, Sassou doit se le tenir pour dit : on peut échapper à la justice des hommes, mais jamais à la justice immanente. Peut-être beaucoup de martyrs devraient-ils se consoler s'ils entendaient les dictateurs se confesser auprès du Tout-Puissant, pour les torts qu'ils ont commis ici-bas.

Certes, pour en revenir au Congo Brazzaville, le procureur a vite fait d'ouvrir une enquête pour élucider les circonstances de la mort du colonel Ntsourou, mais, comme on le sait, la justice, sous nos tropiques, ne va jamais à l'encontre des intérêts du régime en place. D'où les appréhensions de l'Observatoire congolais des droits de l'Homme (OCDH) qui réclame plutôt une enquête internationale indépendante pour déterminer les mobiles du décès de celui-là que Sassou ne voulait plus voir, même en peinture. C'est le lieu donc d'en appeler à la responsabilité de la communauté internationale, notamment la France qui a laissé faire, pour arrêter le rouleau compresseur de Sassou qui phagocyte tout sur son passage.

Patrick Karegeya, du nom de l'ex-directeur général des renseignements extérieurs du Rwanda, a été aussi retrouvé mort en Afrique du Sud, parce qu'il était entré en dissidence avec Paul Kagamé, et donnait l'impression d'en savoir un peu trop sur les circonstances de l'assassinat de Juvénal Habyarimana. On peut multiplier les exemples à travers le continent ; tant les satrapes ne supportent pas la contestation.

services aux dictateurs. Ils sont obligés d'aller jusqu'au bout sous peine de vivre l'enfer. Il suffit de jeter un regard de l'autre côté de la rive du fleuve Congo, en RD Congo, pour s'en convaincre. En effet, pour avoir pris ses distances avec le président Joseph Kabila, Moïse Katumbi en aura vu des vertes et des pas mûres, tant et si bien qu'il était obligé de quitter son pays pour se réfugier en Belgique où, on le sait, il s'était officiellement rendu pour des soins médicaux.

Il s'appelait colonel Marcel Ntsourou. Il était le numéro 2 des services de renseignement au Congo Brazzaville. Tombé en disgrâce après sa mise en cause dans l'affaire des explosions meurtrières de mars 2012, Marcel Ntsourou a été jugé et condamné à une peine d'emprisonnement à perpétuité.

