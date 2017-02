Maroc: Quatre individus devant le Parquet pour implication dans le vol d'une œuvre d'art

En plus des investigations menées au niveau national, les services de la DGSN ont procédé à la consultation des bases de données d'Interpol relatives aux œuvres d'art déclarées volées ou perdues, et à la coordination avec les autorités policières italiennes pour s'assurer de l'authenticité de cette toile. Il s'est ainsi avéré l'existence d'une notice de vol d'une toile d'huile portant les mêmes caractéristiques et dimensions et répertoriée parmi les œuvres d'art à valeur historique.

La Brigade nationale de la police judiciaire (BNPJ) a déféré, vendredi 17 février, quatre individus devant le parquet près la Cour d'appel de Casablanca pour leur présumé lien avec un réseau criminel impliqué dans le vol et la tentative de vente d'un tableau intitulé "Madona with St John & Gregory".

