Maroc: Les footballeurs plus exposés que la moyenne aux maladies cérébrales

L'ETC ne peut être diagnostiquée que post-mortem, et elle n'a été décelée jusqu'à présent que chez un petit nombre de footballeurs professionnels. Parmi eux figurent l'ancien capitaine du Brésil Hilderaldo Bellini et Jeff Astle, ex-attaquant de West Bromwich Albion, décédé en 2002 à l'âge de 59 ans.

"Il y a un besoin urgent d'identifier ces risques, a-t-elle insisté. Une étude de grande échelle est indispensable et la coopération des organisations professionnelles, de la Fédération anglaise et de la Fifa sera nécessaire."

Sur les six autopsies effectuées par l'University College London Hospital et l'Hopital national britannique de neurologie et neuro-chirurgie, quatre ont révélé des signes d'encéphalopathie traumatique chronique (ETC).

