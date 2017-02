Maroc: Majid Bekkas envoûte le public d'Athènes

Le créateur de "L'African Gnaoua Blues" a enflammé l'assistance par une variété différente de sa musique mystique gnaouie métissée au jazz et au blues puisant dans les sources africaines. Issu lui aussi du métissage réussi entre les cultures africaine et arabo-berbère, Majid Bekkas est un artiste et intellectuel gnaoui, initié à la culture gnawa ou "taghnawite" par le grand maître Ba Houmane qui lui a appris l'essence de cet art.

Ce concert est organisé dans le cadre de la sixième édition du "Palaio Faliro guitar festival" dans la capitale grecque (17-20 février) en coopération avec l'ambassade du Maroc à Athènes et le club des Amis du Maroc en Grèce. Avec une musique métissée, Bekkas a présenté au large public d'amateurs de musique mais aussi de diplomates, de responsables locaux, d'intellectuels et de musiciens un cocktail de son riche registre en faisant résonner les cordes de son guembri.

