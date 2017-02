Afrique: 41e Assemblée générale annuelle de la FANAF - Une réussite et un tournant important

Née le 17 mars 1976 à Yamoussoukro, en Côte d'Ivoire, la Fédération des Sociétés d'Assurances de Droit National Africaines, plus connue sous l'acronyme FANAF est une association professionnelle qui regroupe près de 200 sociétés d'assurances, de réassurance et des fonds de garantie automobile de 29 pays. Organisée sous le thème « Nouveaux enjeux réglementaires et défis opérationnels : quelle stratégie pour l'assurance africaine, la rencontre de Marrakech a été marquée par la participation de plus de 1.300 professionnels du monde de l'assurance et de la réassurance.

Dix nouvelles sociétés d'assurance africaines, dont cinq marocaines ont adhéré à la Fédération des Sociétés d'Assurances de Droit National Africaines (FANAF). Ces dix compagnies sont originaires du Bénin (Fonds de Garantie automobile du Bénin), du Gabon (SAHAM Assurance Vie Gabon), du Mali (Atlantique Assurances Mali IARD S.A.), du Maroc (AXA Assurance Maroc, La Marocaine Vie, SAHAM Assurance Maroc, SANAD Maroc et WAFA IMA Assistance Maroc), en Mauritanie (Compagnie Nouvelle des Assurances (CNA sa) et Sénégal (Assurances La Providence du Sénégal S.A)

