Maroc: Les abonnés du haut du tableau du championnat s'en tirent à bon compte

Le WAC s'est imposé sur la pelouse du MAR par la plus petite des marges (1-0), samedi au Stade Seniat Rmel, en match comptant pour la 18è journée de Botola Maroc Telecom D1 de football.

Un but du Libérien William Jebor à la 5e minute du jeu a offert les trois points du match aux Rouges et Blancs, pour s'installer provisoirement en tête du classement général avec 37 points, devançant d'une unité le DHJ (36pts), qui devait recevoir, dimanche, l'OCS. Le MAT (22 pts), lui, stagne à la 6è position, aux côtés de l'AS FAR (17 matchs).

La RSB n'a pas été en reste, après avoir surclassé, samedi à domicile, l'OCK (OCK) par 2 à 0. Mohamed Aziz a ouvert le score à la 38è minute du jeu en suivant bien un pénalty manqué par Rachid Hosni, avant que Badr Kachani (77è) ne double la mise.

Grâce à ette victoire, la 5ème d'affilée, la RSB a conforté sa place en haut du tableau, quatrième avec 34 points, tandis que l'Olympique de Khouribga (20 points) est 9è, ex-æquo avec le Hassania Agadir (17 matchs).

Il y a lieu de signaler que l'équipe de l'OCK n'a pu regagner Oujda que samedi matin (8h15) avant de rejoindre Berkane par bus alors que le match devait débuter à 15 heures. Ce contretemps s'explique par le fait que le vol transportant l'OCK, vendredi, a dû retourner à Casablanca du moment que l'avion ne pouvait pas atterrir ni à l'aéroport de Nador ni à celui d'Oujda à cause du brouillard.

Par ailleurs, le Raja de Casablanca, qui recevait au Complexe sportif Moulay Abdellah à Rabat, a pris le meilleur sur Chabab Atlas Khénifra par 1 but à 0, vendredi en match d'ouverture de la 18è journée du championnat.

A neuf minutes de la fin du temps réglementaire, Abdelilah Hafidi inscrit le but victorieux permettant à son équipe d'occuper la troisième place du classement général avec 35 points. Quant au CAK, il occupe toujours la 8è place avec un total de 21 points.

Le programme de cette journée devait se poursuivre dimanche avec la programmation des matches CRA-KACM, KAC-HUSA et DHJ-OCS.

A noter que cette 18ème manche du championnat a été amputée deux rencontres, à savoir ASFAR-FUS et JSKT-IRT et ce, en raison de l'engagement de l'équipe du Fath et de l'Ittihad de Tanger en compétition africaine.