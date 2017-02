La 1ère édition du Salon régional des produits du terroir de Draâ-Tafilalet, se tiendra du 2 au 5 mars à la ville d'Errachidia, sous le thème « La valorisation des produits du terroir, levier de l'économie solidaire et sociale », indique un communiqué conjoint du ministère de l'Agriculture et de la Pêche maritime et la Chambre d'agriculture de Draâ-Tafilalet.

Organisée par la Chambre de l'agriculture et la direction régionale de l'agriculture de la région Draâ-Tafilalet, en partenariat avec l'Agence nationale de développement des zones oasiennes et de l'arganier (ANDZOA), le Conseil régional de Draâ-Tafilalet, le conseil provincial et le conseil communal d'Errachidia, ainsi que la direction régionale de la culture, cette première édition vise à valoriser les produits du terroir et à mettre en exergue leur importance en tant que levier de développement de l'économie solidaire et sociale de la région.

A bientôt 80 stands sur une superficie de 2.500 m2, dont une dizaine réservée au secteur de l'artisanat, ce salon permettra aux agriculteurs et artisans, coopératives et associations de présenter leurs produits aux 25.000 visiteurs marocains étrangers attendus, précise le communiqué.

Cet événement constitue une occasion pour mettre l'accent sur l'importance de la recherche scientifique et de l'encadrement des professionnels pour une meilleure valorisation des produits du terroir de la région, à travers des conférences traitant de plusieurs thèmes, notamment la valorisation, le codage et l'importance des labels de qualité pour une meilleure commercialisation des produits, ainsi que les modes de financement des coopératives agricoles et de l'économie sociale et solidaire, note la même source.

Au programme de ce salon, enrichi par des visites et des reportages mettant l'accent notamment sur l'importance des secteurs de l'agriculture, du tourisme, de l'artisanat et de la culture dans la région, plusieurs ateliers seront organisés dans l'objectif de discuter des principales réalisations du Plan Maroc Vert, des ressources hydriques de la région et de la gestion de l'irrigation dans les bassins hydrauliques du Ziz, Kirr, Ghris et Maidr, ainsi que du rôle joué par l'Initiative nationale du développement humain (INDH) et l'ANDZOA dans le développement des activités liées au secteur, ajoute le communiqué.

Des compétitions sportives et des activités artistiques seront organisées au théâtre plein air de l'exposition, des soirées d'animation sont aussi prévues à la place Hassan II à Errachidia à partir de 19h 30.

Créée lors du dernier découpage administratif en 2015, la région de Draâ-Tafilalet compte 1.627.269 habitants, répartis sur les provinces d'Errachidia, Tinghir, Ouarzazate, Zagora et Midelt. Avec une superficie totale de 128.592 km2, Draâ-Tafilalet dispose de 241.000 ha de surface agricole utile et d'une superficie irriguée de 154.000 ha.