document

La Majorité Présidentielle, par le canal du Professeur Adolphe Lumanu, s'est prononcée, vendredi 17 février 2017, dans une longue déclaration politique, sur le blocage qui ne dit pas son nom au centre interdiocésain où les discussions directes ont été suspendues à la veille du déplacement des Evêques pour la Suisse.

Au fond de cette sortie médiatique du Professeur Lumanu Adoplhe, c'est le Rassemblement qui, pour ce membre important du Bureau Politique de la famille politique du Chef de l'Etat, est à la base du blocage que connaissent les travaux autour de l'Arrangement particulier. Particulièrement au sujet du mode de désignation du Premier Ministre. La MP s'en tient mordicus au pouvoir discrétionnaire du Président de la République sur le choix du Chef du Gouvernement. Raison pour laquelle elle demande au Rassemblement de proposer trois candidats à ce poste, et au Chef de l'Etat de désigner celui qui va diriger l'Exécutif Central de la RDC.

La MP voudrait, aussi, être fixée sur le remplaçant du lider maximo au Conseil national de suivi de l'accord du 31 décembre 2016. Et à Lumanu Adolphe de conclure que "l'Accord Politique global et inclusif ayant été signé et les discussions en vue de la signature de l'arrangement particulier engagées, la Majorité Présidentielle estime qu'à ce stade, elle n'a pas un acte autre à poser si ce n'est attendre l'issu des échanges. Elle confirme que la balle est dans le camp du Rassemblement qui doit présenter la liste de candidats Premier Ministre et présenter un candidat Président du CNSA à accepter consensuellement. Ci-après, in extenso, le mot de presse de la MP portant sur les avancées politiques du dialogue de la cité de l'UA au dialogue du centre interdiocésain.

MOT DE PRESSE DE LA MAJORITE PRESIDENTIELLE PORTANT CLARIFICATION SUR LES AVANCEES POLITIQUES DU DIALOGUE DE LA CITE DE L'UNION AFRICAINE AU DIALOGUE DU CENTRE INTERDIOCESAIN

Introduction et Contexte

L'expression légitime du besoin d'un dialogue

La classe politique congolaise dans son ensemble ainsi que les forces vives de la Nation ont exprimé depuis quelques années un légitime besoin d'un dialogue inclusif pour faire face à la crise sociopolitique que traverse notre pays.

Ce besoin légitime a fait son chemin à partir des demandes des leaders aussi bien de l'Opposition Politique que de la Majorité Présidentielle jusqu'à sa concrétisation par des instruments juridiques nationaux et internationaux.

C'est dans ce contexte politique que se sont tenues les assises des Concertations Nationales ouvertes le 7 septembre 2013 à Kinshasa et clôturées le 5 octobre 2013 au Palais du Peuple et qui avaient comme principal objectif la recherche de la cohésion nationale. Il convient cependant de déplorer que l'opposition dite radicale n'y avait pas pris part. Elles ont cependant le mérite d'avoir brisé le monopole de gestion de l'exécutif national par la Majorité Présidentielle qu'elle partage désormais avec l'opposition dite républicaine.

Au vu du climat politique toujours tendu, justifié certainement par les échéances électorales qui s'approchaient, la nécessité d'un dialogue national inclusif a été ressentie au sein de la classe politique congolaise, et ce dans le souci d'améliorer le processus électoral, de régler les contradictions en résultat et de prévenir les crises politiques pouvant en découler.

C'est donc ici le lieu de rappeler les efforts d'inclusivité menés par le Président de la République qui, pendant plus de 2 ans, a tendu la main à toutes les branches de l'Opposition Politique et plus spécialement à l'UDPS en vue de la tenue d'un Dialogue plus inclusif. Je fais ici allusion aux rencontres entre les représentants de la Majorité Présidentielle et ceux de l'UDPS à Venise (Italie), Ibiza (Espagne), Bruxelles (Belgique) en vue de la mise en œuvre du Dialogue Politique National Inclusif pour permettre un nouveau processus électoral apaisé, complet, inclusif et crédible conformément aux standards internationaux. Aux termes de leurs échanges, les deux parties conformément à la Constitution ont convenu, réaffirmé et dégagé des points d'accord sur la tenue du dialogue national représentatif des forces politiques et sociales du Pays, sur le lieu, la durée des travaux, les dates, le format, la Co-modération congolaise, la facilitation internationale, le comité préparatoire du Dialogue, le nouveau fichier électoral, la sécurisation du processus électoral, etc. Comme nous le savons tous, cette volonté commune n'a jamais été matérialisée.

Cela n'a pas empêché la tenue du Dialogue de la Cité de l'Union Africaine ouvert à Kinshasa le 01 septembre 2016, qui a été couronné par la signature de l'Accord Politique pour l'organisation des élections apaisées, crédibles et transparentes du 18 octobre 2016, au terme duquel les questions essentielles liées à l'organisation des dites élections ont été réglées.

Cependant, le contexte et l'environnement politiques demeuraient crispés. La raison fondamentale de cette tension du climat politique était la question du manque d'inclusivité du dialogue de la Cité de l'Union Africaine.

En effet, une certaine opinion a décrié l'absence aux travaux de la Cité de l'Union Africaine d'une frange de l'Opposition Politique (Le Rassemblement des Forces Politiques et Sociales acquises au Changement, une plateforme nouvellement créée et le Front pour le Respect de la Constitution mené par le MLC) ainsi que d'une tendance de la Société Civile présentée comme proche de l'Opposition Politique.

Cette situation est envenimée par la suspension de la participation du Délégué de la CENCO au dialogue et de sa présence au conclave du Rassemblement des Forces politiques et sociales acquises au changement.

La Mission de bons offices de la CENCO

Nonobstant la validation de l'Accord du 18 octobre par la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs (CIRGL), l'ONU, la SADC et l'Union Africaine lors du sommet de Luanda sur l'Accord-cadre d'Addis-Abeba ouvert le 26 octobre 2016, de retour au pays et prenant en compte le souhait légitime d'inclusivité et conformément à ses prérogatives définies à travers l'article 69 de la Constitution, le Président de la République, Chef de l'Etat, a reçu une délégation de la CENCO en date du 29 octobre 2016 et lui a confié une mission de bons offices consistant à approcher les autres acteurs de l'opposition n'ayant pas participé au Dialogue de la Cité de l'UA en vue d'obtenir un plus large consensus sur l'Accord politique pour l'organisation des élections apaisées, crédibles et transparentes.

En date du 5 décembre 2016, le Président de la République a encore reçu une délégation de la CENCO, conduite par son Président, Monseigneur Marcel UTEMBI TAPA, venue lui présenter un rapport d'étape sur la mission confiée.

Réagissant à ce rapport, le Président de la République a renouvelé le mandat en encourageant la CENCO à poursuivre la mission.

Le Dialogue Politique Inclusif

Cette mission de bons offices confiée à la Conférence Episcopale Nationale au Congo a conduit les acteurs politiques ainsi que les forces vives de la République à un Dialogue plus large tenu au Centre Interdiocésain à Kinshasa, duquel est sorti l'Accord Politique Global et Inclusif en date du 31 décembre 2016.

Ces assises, voulues inclusives, ont connu la participation de la Majorité Présidentielle, de l'Opposition Politique signataire de l'Accord de la Cité de l'Union Africaine d'une part, et d'autre part, du Rassemblement de l'Opposition Politique, du Front pour le Respect de la Constitution ainsi que la Société Civile non signataire de l'Accord de la Cité de l'UA.

Il faut noter que les délégués de la Majorité Présidentielle ont signé le dit accord avec réserve en considération, d'une part du fait que certaines dispositions étaient prises en violation des lois de la République, notamment les points V.5 et V.6, et d'autre part, de son caractère non inclusif du fait que, pour des raisons propres à leur ligne politique, l'Opposition Politique signataire de l'Accord de la Cité de l'UA ainsi que certains délégués de la Société Civile signataires dudit accord s'étaient opposé à la signature de l'Accord Politique Global et Inclusif du centre interdiocésain, considéré par elle comme violant la Constitution et cousu sur mesure étant donné que les postes de Premier Ministre et Président du CNSA, essentiels à la vie politique, étaient exclusivement réservés au Rassemblement.

De l'arrangement particulier

De l'analyse de l'Accord Politique Global et Inclusif du Centre Interdiocésain, il ressort que les points de convergence trouvés depuis le Dialogue de la Cité de l'UA ont été consolidés et repris dans le document signé entre les parties prenantes. Les Délégués se sont en outre convenu de poursuivre les discussions dans le cadre de la signature de l'arrangement particulier en vue de préciser les modalités pratiques de mise en œuvre des dispositions de l'Accord d'une part et d'autre part de régler certaines questions ayant constitué des points de divergence.

L'arrangement particulier dont question concerne principalement les points suivants : la désignation du Premier Ministre, la formation du gouvernement, la mise en place du CNSA, le chronogramme de la mise en œuvre de l'accord, la redynamisation de la CENI, le renouvellement du CSAC et les quelques recommandations particulières.

Des points de convergences

Les participants au Dialogue de la Cité de l'Union Africaine, de même que les délégués au Dialogue du Centre Interdiocésain, dans le souci de répondre à l'objectif essentiel et unique de ces assises à savoir l'organisation des élections apaisées, transparentes et crédibles, ont convergé sur les points d'intérêt majeur suivants :

Les principes conducteurs :

Engagement sur le respect de la Constitution et des Lois de la République,

L'objectif principal du Dialogue est l'organisation des élections apaisées, crédibles et transparentes.

L'affirmation du principe de la continuité de l'Etat et des Institutions conformément à la Constitution :

Les Institutions à mandat électif : au sujet du Président de la République, Joseph KABILA KABANGE, il a été convenu que, conformément à la Constitution et en application des arrêts de la Cour Constitutionnelle, le Chef de l'Etat reste en fonction jusqu'à l'installation effective du nouveau Président élu (article 70 de la Constitution de la République), pour l'Assemblée Nationale, le Sénat et les Assemblées Provinciales, jusqu'à l'installation de nouvelles Assemblées et du Sénat (article 103 et 105) ;

Les Institutions à mandat non électif : le Gouvernement au niveau national fera l'objet d'une gestion inclusive.

La désignation du Premier Ministre :

Les délégués à la Cité de l'UA, comme ceux de la CENCO, ont convenu que, dans le souci d'assurer l'équilibre institutionnel et de garantir à tous un traitement égal durant tout le processus électoral, le Gouvernement de la République sera dirigé par un Premier Ministre issu de rangs de l'Opposition.

Il faut noter que cette concession, déjà faite par la Majorité Présidentielle lors des travaux de la cité de l'UA, a été réaffirmée au Centre Interdiocésain avec comme ajout, non sans heurts, que le Premier Ministre sera issu de l'Opposition Politique non signataire de l'Accord du 18 octobre/Rassemblement. Cette concession a été décidée par le Président de la République, Autorité Morale de la Majorité Présidentielle, qui a une fois de plus privilégié la voie du consensus et l'apaisement.

Mission du Gouvernement :

La mission essentielle et prioritaire confiée au Gouvernement par les deux différentes assises est l'organisation des élections apaisées, crédibles et transparentes.

Création d'une Institution de suivi :

Le Dialogue de la Cité de l'UA avait prévu la création d'un Comité de Suivi du Dialogue "CSD" et les délégués au Centre Interdiocésain, quant à eux, se sont convenus pour la création d'un Conseil National de Suivi de l'Accord et du Processus Electoral "CNSA".

Séquence des élections :

L'organisation des élections présidentielle, législatives nationales et provinciales en une seule séquence ;

Les élections locales, municipales et urbaines à organiser concomitamment si les moyens le permettent selon l'Accord de la Cité de l'UA, et plus tard selon l'Accord du Centre Interdiocésain.

Calendrier électoral :

L'Accord Politique Global et Inclusif du Centre Interdiocésain prévoit l'organisation des élections présidentielles, législatives nationales et provinciales en décembre 2017, tandis que l'Accord du 18 octobre prévoyait ces élections pour avril 2018 ;

Les élections locales, municipales et urbaines à organiser en avril 2018 suivant l'Accord du Centre Interdiocésain, pour les délégués de la Cité de l'UA, ces élections devraient être organisées concomitamment avec les élections présidentielle et législatives si les moyens le permettent, si non 6 mois plus tard.

La CENI et le CSAC :

La redynamisation de la CENI par un remplacement facultatif des délégués des parties prenantes au bureau conformément à la loi organique ;

La désignation de nouveaux membres au sein du CSAC dans le respect de l'inclusivité en application de la loi organique.

Du blocage actuel

En dépit des points de convergence trouvés à la suite de plusieurs concessions consenties par la Majorité Présidentielle sous la direction de son Autorité Morale, le Président de la République, quelques questions continuent à se poser comme un blocage pour la mise en application de l'Accord du Centre Interdiocésain à travers la signature d'un Arrangement particulier.

Il s'agit notamment de la question sur la procédure de présentation du Candidat Premier Ministre et très probablement sur la question du remplacement de Monsieur Etienne TSHISEKEDI WA MULUMBA au poste de Président du Conseil National de Suivi de l'Accord.

De la procédure de désignation du Premier Ministre

La mise en application du point III.3 de l'Accord Politique Inclusif du Centre Interdiocésain de Kinshasa est subordonnée à la signature d'un arrangement particulier qui en détermine les modalités pratiques (point II.4 de l'Accord Global Politique et Inclusif).

C'est dans ce cadre que les questions importantes liées notamment au profil du Candidat Premier Ministre, à la procédure de sa désignation et de sa nomination, à la taille et au format du Gouvernement, à la répartition des responsabilités entre les composantes ont été renvoyées aux discussions des délégués.

Pour la Majorité Présidentielle, la désignation du Premier Ministre issu du Rassemblement doit se faire dans le respect de l'ordre politique et institutionnel établi et reconnu par toutes les parties.

De 10 candidatures à présenter, la Majorité Présidentielle a fait des concessions passant de 7 candidats, ensuite 5 jusqu'à accepter une liste de 3 candidats Premier Ministre à proposer au Président de la République pour nomination. Cette concession majeure, appuyée en plénière par la CENCO et toutes les autres parties prenantes, devrait permettre de faire avancer le processus de mise en application de l'Accord politique Global et Inclusif sans gêner le fonctionnement harmonieux des Institutions publiques qui nécessite une certaine cohésion au niveau de ses animateurs. Concevoir les choses autrement c'est vouloir transformer le pouvoir discrétionnaire de nomination du Président de la République en simple investiture du Premier Ministre, en violation de l'article 78 de la Constitution.

La Majorité Présidentielle réitère son soutien à la mission des bons offices en vue de permettre la conclusion par les parties de l'arrangement particulier pour la mise en œuvre de l'Accord dans le but de l'organisation des élections apaisées, crédibles et transparentes.

Du remplacement de Monsieur Etienne TSHISEKEDI au poste de Président du CNSA

C'est ici l'occasion de clarifier les points ci-après :

Au vu du caractère bipolaire prononcé de la scène politique nationale, le Rassemblement, s'inscrivant dans une logique de confrontation, n'a pas hésité de revendiquer tour à tour la Primature pour leur plateforme et la Présidence du CNSA pour Monsieur Etienne TSHISEKEDI intuitu personnae.

Et c'est justement parce que le CNSA devait refléter la stature de Monsieur Etienne TSHISEKEDI que les délégués au Centre Interdiocésain ont cherché à en faire une Institution d'appui à la démocratie et lui trouver une dénomination et des attributions qui la démarquent du "CSD" issu de l'Accord du 18 octobre, plusieurs propositions de dénomination ont été avancées pour répondre à cet objectif, notamment la Haute Autorité de Transition, Haut Conseil de la Transition, Comité de Suivi...

Cette démarche visait à répondre à la question récurrente et réellement posée par le Rassemblement sur la place particulière de Monsieur Etienne TSHISEKEDI dans l'architecture institutionnelle du pays pendant la période pré-électorale et électorale.

C'est dans ce contexte que le Rassemblement a obtenu cette concession majeure de la part de la Majorité Présidentielle qui a accepté d'attribuer le poste de Président de CNSA à Monsieur Etienne TSHISEKEDI à titre personnel au vu de sa carrure politique personnelle qui a fait l'unanimité autour de son nom. C'est donc pour des raisons d'éthique politique que son nom, bien que cité et agréé par tous les participants, n'a pas été repris dans l'Accord signé.

Dans le même contexte, il a été concédé l'attribution de la Primature au Rassemblement, au lieu de l'Opposition Politique en général tel que décidé à la Cité de l'UA, la tenue des élections en décembre 2017 au lieu de février 2018 prévu à la Cité de l'UA.

La Majorité Présidentielle rappelle donc que l'Accord Politique Global et Inclusif, dans son esprit, avait accordé la Présidence de CNSA à Monsieur Etienne TSHISEKEDI à titre personnel et non pas au Rassemblement qui devrait, seul et à l'exclusion de toutes les parties prenantes, se donner le devoir de choisir unilatéralement un autre candidat pour pourvoir à son remplacement suite à son décès inopiné que nous regrettons tous.

Un consensus ayant été trouvé autour de la personne de Monsieur TSHISEKEDI, la Majorité Présidentielle estime, s'il faut se limiter à la lettre de l'Accord, qu'un consensus devra également être trouvé sur le candidat à proposer pour le remplacement au poste de Président du CNSA et que procéder autrement serait violé le principe de la gestion consensuelle des institutions pendant la période préélectorale et électorale pourtant convenu au Centre Interdiocésain.

Conclusion

L'Accord Politique global et inclusif ayant été signé et les discussions en vue de la signature de l'arrangement particulier engagées, la Majorité Présidentielle estime qu'à ce stade, elle n'a pas un acte autre à poser si ce n'est attendre l'issu des échanges. Elle confirme que la balle est dans le camp du Rassemblement qui doit :

Présenter la liste des candidats Premier Ministre

Présenter un candidat Président du CNSA à accepter consensuellement.

Pour ce qui est de la formation du Gouvernement au niveau national, la Majorité Présidentielle tient à porter à la connaissance de l'opinion que les questions sur la nomenclature des portefeuilles et les quotas réservés aux parties prenantes ont déjà fait l'objet d'un consensus.

Le Gouvernement à mettre en place comprendra donc 45 Ministres et 8 Vice-ministres, soit un total de 53 membres dont les portefeuilles seront répartis de manière suivante :

Majorité Présidentielle : 17 Ministres et 3 Vice-ministres,

Rassemblement : 12 Ministres et 3 Vice-ministres,

Opposition : 8 Ministres et 2 Vice-ministres,

Opposition Républicaine : 2 Ministres,

Société Civile : 2 Ministres

Tout en vous remerciant pour votre disponibilité, la Majorité Présidentielle réitère son engagement à ne ménager aucun effort tendant à la consolidation de la cohésion nationale et de la paix pour notre Nation en vue de la tenue d'élections apaisées, crédibles et transparentes.

Pour la Majorité Présidentielle

Professeur Adolphe LUMANU

Membre du Bureau politique

Délégué aux Dialogues de la Cité de l'UA et du Centre Interdiocésain de Kinshasa