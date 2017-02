Congo-Kinshasa: Epreuve Préliminaire du cycle court - EPSP - Gaston Musemena encourage et bénit les candidats !

Le Ministre de l'Enseignement Primaire, Secondaire et Professionnel, Gaston Musemena Bongala a effectué, dimanche 19 février 2017, unetournée de routine dans les différents centres des épreuves préliminaires du cycle court.

Il s'agissait de trois zones de la Ville-Province de Kinshasa composées de Kin-Est, Kin-Centre et Kin-Ouest. Partout où il est passé, il a exhorté les candidats à compter sur Dieu, à être déterminés et à ne pas s'appuyer sur les efforts des voisins.

Il a également invité les élèves à accorder une place importante à l'éducation au vu de ses multiples bénéfices. Des chiffres publiés, il faut noter que la RDC est en décroissance des effectifs et du nombre de centres au Cycle long et court. En 2016, 13.093 candidats ont été enregistrés pour l'épreuve préliminaire.

Actuellement, 8.656 candidats seulement sont en lice. Cette diminution est une conséquence d'une part de l'amélioration des résultats de l'Examen d'Etat de quatre dernières années, à savoir, 49% (2013), 55% (2014), 60% (2015), et 62% (2016), d'autre part, de l'échec cuisant des candidats autodidactes de la Ville-Province de Kinshasa.

Hier, alors que certains se jouissaient de s'allonger sur les lits, et que les autres s'étendaient au parvis du Créateur, le Ministre Gaston Musemena est descendu visiter les élèves du cycle court de l'EPSP qui passaient leurs épreuves préliminaires.

Cela, en perspectives de la sélection des candidats qui seront admis pour passer la dissertation pour que finalement ils affrontent les épreuves proprement dites. Ces examens concernaient, comme à l'accoutumée, les cours d'anglais, français, mathématique et la culture générale.

Gaston Musemena a été accompagné par Mme Thérèse Olenga, Ministre Provinciale de l'Environnement, Education, Communication et Genre, du Secrétaire Général à l'EPSP ainsi qu'une grande délégation de son cabinet.

Il a commencé sa tournée par inspecter Kin-Est, à l'Institut Technique Commercial de la 13ème rue Limete.

Considéré comme «un centre du soleil levant», Kin-Est sera le seul centre où l'on a enregistré plus de candidats, avec un chiffre de 705 candidats (dont 306 filles et 399 garçons). Le plus âgé a 63 ans. Il s'appelle bel et bien Muanda Nzuzi Pascal. Il est revenu sur les bancs dans le but d'améliorer son pourcentage des examens d'Etat. Le moins âgé, 19 ans, est une Mademoiselle qui répond au nom de Nianza Mavitidi.

Coaching

Gaston Musemena est passé dans quelques bancs pour s'enquérir comment les élèves abordaient leurs épreuves. Ensuite, il est allé tendre la main au plus âgé de tous pour les raffermir. «Nous tous, nous sommes passés par ces épreuves. Il n'est jamais tard pour mieux faire dans la vie. Que personne ne se décourage. Chacun a son temps. Aller de l'avant n'est pas synonyme d'arriver à temps. Même en dernier lieu, vous pouvez récupérer tout le temps perdu. Nous sommes tous capables !», a-t-il martelé.

Juste après cette étape, alors qu'il pleuvinait déjà, il s'était rendu directement à la Zone Kin-Centre, précisément au complexe scolaire Mgr Moke, situé dans la Commune de Kalamu.

Ici, après son exhortation au réconfort en dépit des difficultés que rencontrent les élèves, le plus âgé de tous les candidats, 68 ans, M. Mbuyi Mutombo, a jubilé de joie. Approché par les professionnels des médias, il a exprimé son contentement, en ces termes : «Nous remercions le Ministre pour son exhortation. Nous, nous passons ces épreuves pour chercher encore la vie, bien que nous ayons déjà eu des enfants qui ont tous obtenu des diplômes. Nous, nous voulons remplir le dossier.

C'est ma troisième année de revenir, avec ces épreuves et je pense que cette fois-ci, la porte m'est grandement ouverte parce que je les aborde bien». Il a fini sa tournée à Kin-Ouest, à l'Institut de la Gombe. Le centre a 689 candidats dont 362 garçons et 327 filles. Ici, faudrait-il encore le rappeler, le plus âgé des candidats a 61 ans et le moins âgé 16 (une fille). Le patron de l'éducation nationale s'est attelé à parler sur la foi. Son éloquence cadencée au rythme d'un prophète a ébloui l'assistance à telle enseigne que les jeunes gens n'ont pu se retenir jusqu'à lâcher un toast à la congolaise. «Vous n'êtes pas en retard. Vous pouvez, toutefois, rebondir et gagner la vie... », a-t-il poursuivi.