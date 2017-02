Congo-Kinshasa: Fils politique de Tshisekedi - Rassemblement - Lisanga Bonganga plébiscité pour le CNSA

Qui remplacera le lider maximo à la tête du Conseil National de Suivi de l'Accord ? L'interrogation taraude les esprits tant au sein du Rassemblement, plateforme censée donner l'heureux élu, que dans l'opinion.

Au nombre de personnalités pouvant prendre les commandes, figure Lisanga Bonganga, renseignent des sources qui, au passage, disent qu'il serait en bonne position. Un des rejetons politiques du Sphinx de Limete, l'homme serait de plus motivé à assurer cette lourde tâche pour veiller au respect strict de l'Accord politique de la Saint Sylvestre durant la transition. Coordonnateur de la structure les Alliés d'Etienne Tshisekedi, Lisanga Bonganga a été au front toutes ces dernières années pour un dialogue vrai entre, d'une part, le pouvoir avec Kabila au devant et, d'autre part, l'Opposition menée par Feu Etienne Tshisekedi. Loin d'être le candidat idéal absolu, ses proches confient qu'il a les épaules et le package des qualités requises. Comme l'Union pour la Démocratie et le Progrès Social -UDPS- ne peut présenter quelqu'un au CNSA parce que ce parti a déjà la Primature, nommer un fervent défenseur de Tshisekedi au CNSA serait vu comme un radieux hommage, est-il assuré.

Le départ du Sphinx de Limete laisse un trou immense dans une classe politique congolaise empêtrée dans des discussions directes sous les hospices de la CENCO pour décanter l'impasse en RDC. Le problème de la succession de l'opposant historique se pose vu la place centrale qu'il occupait. Qui le succède à l'UDPS, qui au Rassemblement et, enfin, qui devrait prendre sa place au Conseil National de Suivi de l'Accord ? L'oiseau rare pour la dernière serait en voie d'être trouvé. Et, ce ne serait personne d'autres qu'un enfant des entrailles politiques de Tshisekedi. Il s'agit de Jean-Pierre Lisanga Bonganga, Coordonnateur du Front Populaire et figure de proue des Alliés de Tshisekedi.

Un homme toujours au front

Un des politiques ayant pressentis la non organisation des élections en 2016 et étant convaincu que les élections de 2011 ont été entachées d'irrégularités, Lisanga Bonganga est de ceux qui ont prôné la tenue d'un dialogue fondateur en RDC. C'est dans cet esprit qu'il a milité dès la venue de l'Accord cadre d'Addis-Abeba pour que les congolais se parlent franchement autour d'une table pour aplanir les vues. Convaincu que Tshisekedi Wa Mulumba Etienne était le leader naturel de l'Opposition, c'est derrière lui qu'il s'aligne afin que ce dernier soit, véritablement, l'interface pour le pouvoir. C'est pour cette raison qu'il a eu, avec joie, à intégrer le Rassemblement des forces politiques et social acquises au changement dont il est un des membres du Conseil des Sages. Des bruits des couloirs rapportent que Lisanga est apte à s'asseoir à la présidence du Conseil National de Suivi de l'Accord.

Toutefois il faut dire que les tractations au sujet du remplacement de l'opposant historique au Conseil National de Suivi de l'Accord est une question qui fait encore débat au dialogue du Centre Interdiocésain. La Majorité Présidentielle estime que le poste a été attribué à Tshisekedi personnellement. Mais, l'Opposition politique dans sa globalité estime que la MP est de mauvaise foi parce que il est noir sur blanc écris dans l'Accord que la Présidence du CNSA est assuré par le Président du Conseil des Sages du Rassemblement. Et, à ce jour, la décision de désigner un successeur au lider maximo revient à cet organe suprême du Rassemblement. Lisanga Bonganga Va-t-il être désigné ? Qui vivra, verra.