Congo-Kinshasa/Afrique du Sud: Super coupe de la CAF - Mazembe - Mamelodi reste avec le trophée en Afrique du Sud !

Peu importe pour les Corbeaux, vainqueurs de cette Super coupe, ce titre d'honneur de la Caf, en 2010, 2011, et 2016. La victoire des Mamelodi Sundowns est la seconde de l'histoire d'un club sud-africain, après celle d'Orlando Pirates en 1995. En RDC, outre Mazembe qui compte trois titres, Daring Club Motema Pembe a disputé une seule fois ce titre en 1995, et perdu devant Espérance de Tunis par la marque de 3 buts à 0. Le pays le plus titré c'est l'Egypte qui a gagné à six reprises avec Al Ahly et trois fois avec Zamalek. Tandis que la Tunisie, est le pays qui a perdu beaucoup de Super coupes d'Afrique.

La tradition a été donc respectée. Généralement, c'est le vainqueur de la Ligue de champions qui soulève ce titre, parce que favori au départ, et bénéficiant en suite de l'appui de son public. Mamelodi n'a pas dérogé, quand bien même certains vainqueurs de la Coupe de la Caf ont déjà gagné ce prestigieux trophée. Le cas d'Africa Sport devant Wydad Athlétique de Casablanca en 1993 ; Étoile Sportive du Sahel qui renversait Raja de Casablanca en 1998; et tout récemment en 2012, Maghreb de Fès qui battait Espérance Sportive de Tunis. Mazembe a tenté d'emboîter les pas de ces clubs qui ont fait la différence, mais la donne n'a pas été facile.

L'emblématique Trésor Mputu Mabi est bel et bien monté sur la pelouse au cours de match après deux ans d'inactivité. Mputu a pris la place ce Meshack Elia à la 58ème minute. L'on a senti un Trésor qui est très loin de retrouver son niveau de 2007, 2008, 2009 et 2010, à l'instar de cette perte inutile de balle à la 70ème minute au profit de l'adversaire qui va aller en contre.

Le vainqueur de la Ligue de Champions a été longtemps buté sur une défense de fer du Tout-Puissant Mazembe, vainqueur de la Coupe de la Confédération. Outre la défense bien géré et contrôlé par Issama Mpeko, Joël Kimwaki, Salif Coulibaly et Jean Kasusula, les «Brésiliens d'Afrique» ont été butés surtout sur un Sylvain Gbohouo, le gardien de Mazembe qui a montré tout son talent en faisant obstacle à toutes les tentatives des Sundowns. Ce n'est que sur un penalty que le gardien ivoirien a cédé après plusieurs interventions de grande classe. L'international ivoirien a tout stoppé sauf un pénalty, consécutif à une faute de Djo Issama Mpeko, un balayage fatal dans la zone de vérité.

Copyright © 2017 La Prospérité. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.