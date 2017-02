Aline Manda est une congolaise diplômée universitaire qui a quitté son pays pour émigrer en Europe, précisément au Royaume de Belgique, dans la province de Tubize.

Comment y a-t-elle vécu et vaincu toute floraison d'injustice et d'intolérance à son égard ? La réponse se trouve dans le tout premier et riche roman de Matthieu Weteto wa Djemba. Son lancement officiel a eu lieu le samedi, 18 février 2017, au Centre Wallonie Bruxelles, situé dans la commune de la Gombe. L'ouvrage a été porté sur les fonds baptismaux par l'actuel Ministre de la Culture et des Arts, M. Sylvain Maurice Masheke. «Convergences inattendues», un titre aussi poignant dans l'histoire de la vie humaine, contient 200 pages et 8 stations dont «Au petit bonheur la chance » ; «Des envies parallèles » ; «Un projet secret » ; «En toute discrétion » ; «L'embellie» ; «Un jeu risqué» ; «Le métis noir» ; et «Ainsi va la vie». Matthieu Weteto en a appelé à l'optimisme et à la détermination de chacun face aux diverses réalités vitales qui, très généralement, semblent toujours désespérantes.

La joie était, désormais, dans le camp de M. Matthieu Weteto connu du grand public en tant que professionnel des médias patenté. A 58 ans, il traverse de l'autre côté de la rive, celui des belles lettres. Il est de bon alois de reconnaître à ce jour l'apport significatif des éditions Médiaspaul qui ont édité ce livre.

Dans la salle de spectacles du CWB, plusieurs figures, toutes tendances confondues, constituées des militaires, religieux, journalistes, écrivains, politiques, députés et professeurs sont venues l'encourager.

C'est M. Richard Ali, écrivain et directeur du Centre WB qui a assuré la modération du jour.

Grâce à une intelligence littéraire inspirée des faits réels, l'auteur peint chacune des stations du livre avec un message particulier. Et, finalement, le lecteur peut s'apercevoir que le génie créateur de Wa Djemba Matthieu attend voir l'émergence d'une catégorie des citoyens du monde, en général, et ceux de la RD Congo, en particulier, qui conçoit la vie avec optimisme et détermination.

Aperçu sur le roman

D'abord, il faut souligner que le roman est à la fois une œuvre fictionnelle et réelle. Dans la mesure où, les personnages sont les fruits de l'imagination, alors qu'ils ont des nationalités existentielles. Le roman a pour décor la coquette et vaillante ville de Tubize dans la Province belge du Brabant Wallon. De manière pensée ou inattendue, Matthieu Weteto a fait honneur à la femme. Car, le personnage central est féminin : une jeune congolaise Aline Manda aux ambitions très élevées et qui se retrouve en Belgique. Elle est, en effet, diplômée universitaire, Licenciée en Droit de l'UCC (Université Catholique du Congo), ancienne conseillère juridique dans une société commerciale de Kinshasa. En quittant cette grande mégapole, elle a émigré en Europe en vue d'assouvir sa soif de réussite. Sur place, cependant, les choses tournent vite au vinaigre. Elle est frappée par un ordre de quitter le territoire belge. Nonobstant, elle ne baisse pas la garde.

Dans son combat contre l'ordre établi injuste et intolérant, elle se met en couple, dans un mariage blanc, avec un émigré venu de l'Italie. L'union se consolide et finit par donner naissance à un enfant tout d'ébène surnommé «métis noir».

Des dires du professeur Célestin Dimandja, le présentateur du roman, d'un bout à l'autre, d'une intrigue magistralement nouée se profilent des complicités, des perspectives poursuivant la même direction ou, selon la savoureuse métaphore géométrique trouvée par le romancier, des «convergences inattendues».

Satisfecit

Dans son contentement sur « convergences inattendues », le professeur Etienne Babudaa Malibato s'est exprimé en ces termes : « ce roman est plein de message. Il indique les réalités de nos frères et sœurs en Europe. Et la réussite d'une congolaise qui s'est battue grâce à son intelligence, et à sa force morale, et à sa détermination. Il démontre la fierté de qui est Africain et ce qu'il apporte aux autres ». Il a, par ailleurs, encouragé l'auteur à poursuivre son bonhomme de chemin.

De son côté, le Professeur Célestin Dimandja a souligné que ce roman place au plus haut point la conscience d'un véritable devoir de migration à la faveur duquel l'écrivain aborde plusieurs thématiques loin de laisser le lecteur indifférent. Ceci, a-t-il poursuivi, dans la mesure où ces thématiques permettent de comprendre, au travers des situations vécues, le goût des voyages à risque qu'affectionnent aujourd'hui les jeunes gens et les jeunes filles, une jeunesse lassée et déçue par le sort que leur réserve leur continent d'origine.

Zoom sur l'auteur

Né le 14 Avril 1958 à Lodja, au centre de la RD. Congo, Matthieu Weteto wa Djemba est un journaliste brillant, talentueux et innovateur. Pionnier de la lutte pour la démocratie et de la liberté d'expression au pays. Cadre de commandement dans une entreprise publique, l'Auteur est un ancien Conseiller Principal et Porte-parole du Premier ministre de la RDC. Il a également occupé le poste de Conseiller du Ministre dans plusieurs cabinets dont le ministère des Affaires étrangères, l'information, de la Justice et l'Enseignement Primaire, Secondaire et Professionnel.

Il est Licencié en Sciences et Techniques de l'information de l'Institut des Sciences et Techniques de l'Information de Kinshasa et diplômé de 3ème cycle en Coopération au Développement de l'Université Libre de Bruxelles. Actuellement, il est Doctorant à la Faculté des Sciences Sociales, Administratives et Politiques de l'Université de Kinshasa.