Congo-Kinshasa: Deux morts à Ngaliema, après les pluies diluviennes !

Touchée par cette triste situation, la population de ce coin de la capitale a, à l'occasion, lancé un cri d'alarme aux autorités compétentes afin de pouvoir réhabiliter cette route où l'érosion va de plus en plus grandissante, allant du quartier Camp -Munganga vers la REGIDESO.

Par contre, Manassé, fils du disparu et témoin oculaire de cet événement, s'est exprimé en ces termes : «c'était le mardi soir, alors que nous revenions de l'Eglise avec mon père et le fils du voisin, l'eau débordante sur le macadam, venant avec une très grande vitesse et nous, nous voulions traverser sur l'autre rive, moi je me suis accroché aux herbes qui flottaient car, les vagues étaient fortes mais, malheureusement mon père et le fils de notre voisin ont été emportés par cette eau».

