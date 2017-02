Frère aîné de Moise Katumbi et ténor tant de l'Alternance pour la République -AR- que du Rassemblement, le richissime président de l'Union des libéraux démocrates vient d'être mis sur la touche par ses pairs.

Il fait, à tout dire, les frais de ses récentes prises de position par rapport à la question de la Primature accordée, selon les recommandations de l'Accord du 31 décembre 2016, au Rassemblement des forces politiques et sociales acquises au changement. Où, est-il un des éminents membres du Conseil des Sages. La décision est tombée le vendredi 17 février 2017.

"M. Raphaël Katebe Katoto est suspendu à titre conservatoire de toute activité au sein de l'Alternance pour la République. Il ne peut ni directement, ni indirectement, engagé l'AR au sein du Rassemblement ni à l'égard des tiers par quelques voies que ce soit ", est-il noir sur blanc stipulé sur le document lu par Jean-Bertrand Ewanga. Par ailleurs, il y est dit qu'une commission ad hoc est mise en place aux fins de poursuivre l'instruction du dossier ouvert et faire rapport à la Conférence des Présidents pour les dispositions utiles. Ayant annoncé son retour au Congo-Kinshasa dans les tout prochains jours, Raphaël Katebe Katoto pourra, certainement, présenter ses moyens de défense. Et, ces empoignades peuvent être bien musclées. Sur les ondes de la Radio okapi, Ewanga Jean-Bertrand, secrétaire exécutif de l'AR a éclairé la lanterne de l'opinion sur cette affaire. «Il déclare qu'il a déjà eu les encouragements de feu le Président du comité des sages du Rassemblement, Etienne Tshisekedi... Et pour être candidat Premier ministre, quand il dit que Tshisekedi lui aurait signifié qu'il a une candidature qu'on lui soumettait, lui le défunt, et qu'il n'était pas favorable à cette dernière et que la sienne l'aidait à pouvoir contrer celles des autres. Alors que les informations à notre possession ne confirme pas cela», signifie-t-il. Et de trancher que l'Alternance a déjà pris sa décision, le Rassemblement aussi, alors dans ce contexte, pour lui, il appert que les propos de Katebe vont dans un sens totalement contraire aux informations en possession du Rassemblement et des options levées.

Kevin Inana

ALTERNANCE POUR LA REPUBLIQUE

Décision N°005 portant suspension de Monsieur Raphaël Katebe Katoto, président de l'ULD et un des représentants de l'AR au Comité des Sages du Rassemblement

La Conférence des Présidents de l'AR réunis ce jour et statuant en matière disciplinaire ;

Vu les protocoles d'accord du 1er mai 2016 ;

Vu le règlement intérieur de l'AR, spécialement en ses articles 13 et suivant ;

Considérant les propos tenus de manière réitérée par Monsieur Raphaël Katebe Katoto allant à l'encontre des positions officielles de la plateforme AR ainsi que ceux du Rassemblement ;

Considérant que ces propos reflètent des manquements de nature à retarder l'atteinte des objectifs de l'AR et ceux du Rassemblement ;

Considérant l'immense espoir que le peuple congolais place dans le Rassemblement ainsi que dans l'Accord du 31 décembre 2016 pour sortir le pays de l'impasse ;

Prenant en compte que ces objectifs ne peuvent être atteints qu'en consolidant la cohésion interne au sein de l'AR et du Rassemblement ;

Vu la nécessité et l'urgence décide :

Article Premier : Monsieur Raphaël Katebe Katoto est suspendu à titre conservatoire de toute activité au sein de l'Alternance pour la République -AR-

Article deux : Monsieur Raphaël Katebe Katoto ne peut ni directement, ni indirectement, engager l'AR au sein du Rassemblement ni à l'égard des tiers par quelques voies que ce soit ;

Article trois : Une commission ad hoc est mise en place aux fins de poursuivre l'instruction du dossier ouvert et faire rapport à la Conférence des Présidents pour les dispositions utiles ;

Articles quatre : le secrétaire exécutif est chargé de l'exécution de la présente décision qui sort ses effets à la date de sa signature.

Fait à Kinshasa, le 17 février 2017

CONFERENCE DES PRESIDENTS