Congo-Kinshasa: Jadis carrefour d'échanges commerciaux - FIKIN - Un véritable funérarium !

Qu'est devenue la prestigieuse Foire Internationale de Kinshasa (Fikin), située à cheval de deux communes, Limete et Lemba en République Démocratique du Congo? Pourquoi cette tendance propre aux Congolais à ne pas vouloir investir dans la durée, mais plutôt, à moissonner de miettes le soir après avoir semé le matin? Autant des questions auxquelles, plusieurs Congolais ne cessent de se poser au regard du capital social investi à la Fikin, au même titre que toutes les autres entreprises du portefeuille. Tenez, la Fikin a été créée pour répondre à une manifestation internationale à caractère commercial, industriel, agricole et artisanal.

Mais au-delà, elle devrait jouer un rôle important dans la préservation de la bonne image du Congo à l'extérieur; de maintenir un attrait commercial avec des partenaires bi et multilatéraux ; de servir de carrefour d'échanges commerciaux entre opérateurs économiques nationaux et étrangers dans tous les secteurs; de mobiliser des ressources au niveau extérieur à travers, les Ministères de la Coopération, du Plan et celui de Commerce Extérieur etc.

Aujourd'hui, depuis les pillages de 1991 et ensuite, de 1993, la Fikin, s'est totalement détournée de sa mission première. Si bien qu'il est difficile à ce qu'elle se remette de ses cendres. C'est devenu plus un funérarium qu'un carrefour d'échanges commerciaux et économiques. C'est un lieu des funérailles où sont exposés plusieurs corps à la fois. Les "Schegués" y trouvent leur compte. Les débits de boissons font leur affaire. Les tenanciers de bars à la sauvette se côtoient avec ceux qui pleurent.

Si ces barmans se réjouissent du chiffre d'affaires qu'ils réalisent par l'affluence des obsèques, il n'en est pas autant pour la Fikin qui est une entreprise appelée à redresser son économie avec des investissements durables. Or, ce n'est nullement du fruit d'exposition des obsèques que le Conseil d'Administration de la Fikin pourrait amener à redresser le flux économique de l'entreprise.

Que dit l'Etat propriétaire?

Au regard de l'ampleur qu'a pris ce revirement de l'objet social de l'entreprise, il y a fort à parier que le gouvernement est conscient de tel dérapage. C'est-à-dire, il tire une quotité dans ce que la Fikin gagne, sinon, il n'aurait pas toléré cette amnésie. Mieux, il aurait tout mettre en œuvre pour doter ce support économique, de moyens conséquents afin qu'il reprenne la totalité de ses activités et qu'il recouvre ses lettres de noblesse.

Dans le même registre, la Fikin avait jadis, la vocation d'être aussi ce lieu où se déroule une manifestation biennale.

Ce qui veut dire, toutes les années impaires au mois de juillet, étaient consacrées aux participants internationaux. Les années paires par contre, il s'y tenait une rencontre nationale.

La première édition internationale a eu lieu en 1969. Plusieurs autres manifestations internationales y ont eu lieu.

Contre toute attente, il convient de rappeler que la Fikin est membre de l'Union de la Foire Internationale (UFI) depuis 1973.

Entre autres, préoccupation et non de moindre que l'opinion se pose est celle de savoir combien coûterait la relance de l'investissement à la Fikin? Et pourquoi, vingt sept (27) ans durant, le pouvoir n'y a jamais pensé?

Une société dans une société

Le site de la Fikin est totalement métamorphosé ce jour, avec la construction de grandes bâtisses appartenant aux Chinois via, la Société Immobilière du Congo (SIC). Quel est le deal conclu entre les deux parties, chinoise et congolaise pour que la Fikin demeure toujours dans cette incapacité de sortir la tête de l'eau?

Dossier à suivre !