Congo-Kinshasa: Modicité des recettes - La fraude documentaire, une gangrène !

Depuis plusieurs années, la République Démocratique du Congo rencontre de nombreuses difficultés de recouvrement et de gestion de ses recettes budgétaires.

C'est ce qui est à la base de la modicité des recettes. Pour l'instant, elle est en train de réaliser un certain nombre d'études pour cibler ses besoins et réformer son administration fiscale par la proposition des mesures incitatives devant concourir à la maximisation des recettes. Les services financiers de l'administration publique ne sont pas du reste, pour donner de la voix afin de remédier à cette situation. Il faudra, estiment-ils, mettre en place un cadre de concertation avec tous les acteurs de l'administration fiscale afin de coordonner leur action et d'inclure, par ailleurs, toutes les parties prenantes dans ce processus de mobilisation. Ils sont d'avis qu'il faudra également accentuer le mécanisme de contenir la fraude. La fraude documentaire est l'un de virus qui ronge la mobilisation des recettes publiques, martèlent-ils.

Les services financiers de l'administration publique dénoncent la complicité des imprimeurs dans l'impression des documents parallèles. L'élaboration d'une stratégie dans ce domaine parait déterminante pour assurer une bonne gestion de la mobilisation des recettes publiques. Dans un contexte de fortes contraintes budgétaires liées à la crise financière et économique mondiale, ils estiment que les Entités et les Régies financières doivent s'adapter et innover pour mieux recouvrer et gérer leurs recettes. Comment voulez-vous trouver un contribuable lorsque l'adresse est aussi vague ? S'est exclamé un agent de la direction de perception des impôts à la fonction publique, avant d'affirmer, foi de sa conscience, que l'adressage est la base de toute identification fiscale. Malgré un réel potentiel, la RDC manque de moyens et ne parvient pas à mobiliser les ressources fiscales existantes.

Pour remédier à ces difficultés, il faut d'abord réfléchir sur les causes de la modicité des recettes et après se tourner vers les stratégies pour mobiliser les recettes budgétaires. Cela exige toutefois une gestion plus efficace et transparente de ses recettes afin que le pays puisse améliorer sa capacité de mobilisation et assurer son développement futur. En amont, pense-t-il, l'élaboration d'une stratégie pour améliorer le recouvrement des recettes ne peut rien résoudre même si on ne fait qu'intervenir la Banque Mondiale pour aider à définir une nouvelle stratégie de recouvrement des recettes et à élaborer un plan de gestion budgétaire transparent ainsi que performant. Par contre, la stratégie qu'il faut définir, en aval, est de freiner la fraude sous toutes ses formes. En priorité, l'allusion est faite à la fraude documentaire. "Il y a une grande complicité des services et les imprimeurs.

Des documents parallèles sont utilisés pour rafler les recettes et plus loin on peut voir le circuit de la fraude fiscale, le moyen modique alloué au recouvrement et le manque d'éthique dans les Régies financières", tels sont les grands handicaps à la mobilisation des recettes, a-t-on appris de l'administration publique. Comme de nombreux services de l'Etat, l'administration fiscale est confrontée aux mêmes problèmes à tous les niveaux de la chaîne fiscale notamment, fiscalité de l'Etat et impôts locaux. D'autres facteurs qui concours à la modicité des recettes publiques sont ceux des contribuables qui sont difficiles à identifier et sont parfois enregistrés deux fois, les assiettes fiscales sont, de la sorte, mal calculées et les délais administratifs non respectés. Enfin, le manque de moyens financiers empêche de bien recouvrer l'impôt et de sanctionner les personnes qui s'y soustraient.

Pour atteindre la mobilisation des recettes, à l'administration publique les agents proposent d'aller au-delà de l'énumération des dysfonctionnements de l'administration fiscale avant d'élaborer un véritable plan d'actions. Ce processus d'amélioration du recouvrement des recettes de la RDC sera sans doute complexe du fait du grand nombre d'impôts, de taxes et redevances locaux qui sont aujourd'hui répartis selon des modalités variées aux différentes Entités que rassemble le pays. C'est pourquoi, la participation de tous les acteurs revêt une importance cruciale pour entreprendre les réformes dans ce domaine et prendre les décisions qui s'imposent. Un cadre de concertation est donc indispensable pour coordonner les initiatives des différents acteurs de la chaîne du recouvrement fiscal, susurrent des agents de l'administration.