Congo-Kinshasa: Après l'incident de Limete - Udps - Alexis Mutanda de plus en plus réconforté

Vingt quatre heures après l'incident qui lui était arrivé au siège de son parti (UDPS), lors de la signature dans le registre des condoléances ouvert la veille pour le deuil d'Etienne Tshisekedi, Alexis Mutanda Ngoy Mwana est réconforté par un ballet des Représentations des hautes organisations africaines et Cie.

En sa qualité de Secrétaire général honoraire de l'Union pour la Démocratie et le Progrès Social(UDPS), Alexis Mutanda Ngoy Muana a reçu dans son bureau de travail l'Ambassadeur Abdou Abarry, représentant de l'Union Africaine en RD Congo. Ce haut fonctionnaire de l'Union Africaine était venu lui rendre une visite de courtoisie après l'incident de Limete dont les réseaux sociaux avaient relayé et répandu comme le feu de paille. Bousculé et malmené, il a, lui-même, minimisé au passage l'incident, le jugeant de mineur par rapport aux graves situations traversées au cours de sa lutte pour le changement en RDC. C'est suite à cet évènement condamnable qu'il fait l'objet de plusieurs réconforts. Ce, de toutes les personnalités qui le portent haut dans leur estime. Par ailleurs, des dispositions sont prises pour que ce genre d'événements ne se reproduise plus jamais. Surtout, lors de l'arrivée de la dépouille du lider maximo à Kinshasa.

Des traces indélébiles au sein de l'UDPS

Afin de restituer le droit à l'histoire, le Secrétaire Général honoraire du parti (2008-2010), avait pris la gestion quotidienne du parti à un moment très délicat et extrêmement difficile dans l'histoire de l'UDPS. Les Combattants se souviennent qu'à cette période, Etienne Tshisekedi wa Mulumba était malade à l'étranger. Mutanda Alexis avait abattu un travail de titan qui a largement contribué à la redynamisation du parti. Il avait, à bras le corps, pris le bâton de pèlerin au sien de l'UDPS faisant même une longue tournée à l'intérieur du pays. Il a été, tour à tour, accueilli à Kenge, Kikwit, Masimanimba, Idiofa, Bulungu, Kasangulu, Kinsantu, Mbanza-Ngungu, Kimpese, Madimba, Songololo, Lukala, Matadi, Nkamba, Luozi, Boma, Moanda, Tshela, Nsingini, Tshikapa, Kananga, Demba, Bukonde, Tshimbulu, Luebo, Mweka, Mbuji-Mayi, Kabinda, Katanda, Kabeya Kamuanga, Lusambo, Dimbelenge, Miabi, Boya, Tshielenge, Mwene-Ditu, Luputa, Ngandanjika, Katabu, Kisangani, Ituri, Beni , Butembo, Goma et à Bukavu.

C'était dans le seul souci de redynamiser les activités du parti. C'est grâce à ce travail, vous pouvez vous en douter, que l'UDPS a réussi à obtenir un nombre important de députés nationaux à l'Assemblée nationale, durant la législative de 2011, assurent certains de ses proches. Il faut aussi rappeler qu'après le dialogue intercongolais de Sun City, Alexis Mutanda avait mis à la disposition du parti un siège central. Alexis Mutanda reste, hier et aujourd'hui, ferme dans ses convictions de combattant tant avisé qu'acharné pour la démocratie et le progrès social. Car, soutient-il, là où vivent les hommes, les incidents ne peuvent jamais manquer. "Et ce n'est pas seulement à l'UDPS que cela arrive, c'est partout y compris dans des organisations des pays de vieille démocratie". Après cet incident, il est prêt à participer aux obsèques du président Tshisekedi. «C'est une obligation. Car, nous devons honorer la mémoire de celui qui incarnait l'idéal du parti», a-t-il déclaré. Il rappelle qu'il a passé plus de 25 ans à côté d'Etienne Tshisekedi. Ce n'est pas ce petit incident qui va l'empêcher d'honorer la mémoire du président de son parti dont il a été très proche.