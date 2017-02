Angola: João Lourenço à Dundo pour l'ouverture de la CANFEU 2017

Dundo — Le candidat du parti MPLA à la présidence de la République d'Angola, João Manuel Gonçalves Lourenço, est arrivé dimanche après-midi, à Dundo, chef-lieu de la province diamantifère de Lunda Norte, pour présider lundi l'ouverture de la 15ème édition de la colonie de vacances des étudiants universitaires (CANFEU 2017).

João Lourenço, qui est parti de la ville de Lubango (sud), où il a tenu, samedi, un grand rassemblement des militants et sympathisants du parti, dans le cadre de la pré-campagne électorale, a effectué, dimanche, une escale à Saurimo, capitale de la province de Lunda Sul, où il a été accueilli par la gouverneure locale, Cândida Narciso et des responsables locaux.

A Dundo, João Lourenço, actuel ministre de la Défense Nationale et vice-président du Mouvement Populaire de Libération de l'Angola (MPLA, au pouvoir), a été salué par le gouverneur local, Ernesto Muangala et une foule nombreuse de militants et public en général venus de tous les coins de la ville de Lunda Norte.

Organisé par la JMPLA (organisation juvénile du parti au pouvoir), la CANFEU, qui se tiendra du 20 au 25 février 2017, prône la paix, l'unité nationale, les valeurs morales et la démocratie.

João Lourenço a déclaré qu'effectivement António Agostino Neto a proclamé l'indépendance nationale, et José Eduardo dos Santos a rétablie la paix et conquis l'unité nationale, lui, cependant, il tient à œuvrer pour le développement socio-économique du pays, l'amélioration de l'éducation et la formation des angolais.

Selon le vice-président du MPLA, en cas de victoire de son parti aux prochaines élections générales prévues au deuxième semestre de l'année 2017, il fera de l'Angola un grand grenier, luttera contre la corruption, développera le tourisme et épargnera les ressources minières de la dilapidation, notamment étrangère.