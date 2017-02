Sénégal: Cheikh Faye dans le Top 10 du "Basketball Without Borders"

La pêche est l'un des secteurs les plus prolifiques en termes de gain pour le Sénégal. Avec une… Plus »

Le Mali est le pays du continent qui était le plus représenté dans ce camp parmi les pays africains avec quatre pensionnaires dont trois chez les garçons et un chez les filles.

En plus de Cheikh Faye et Bigué Sarr, l'académie de SEED était représentée dans ce camp par un pensionnaire congolais Patrick Muamba.

Le camp Basket Ball Without Borders Global constitue l'un des temps forts du "All Stars Game, le week-end que la NBA a organisé cette année à la Nouvelle Orléans.

Le camp de "Basketball Without Borders", qui a débuté depuis vendredi "est une excellente opportunité qui permet aux joueurs qui y participent de sortir de leur cocon et se frotter à meilleurs qu'eux", a expliqué Astou Ndiaye, ancienne joueuse de l'équipe nationale du Sénégal.

Cheikh Faye et Bigué Sarr sont les deux Sénégalais qui ont pris part à ce camp qui a regroupé 67 jeunes basketteurs issus de 32 pays que la NBA a tenu sous le label "Basketball Without Borders" (basketball sans frontières).

