Sénégal: Le SELS évoque "beaucoup de lenteurs dans la mise en oeuvre des accords" avec le gouvernement

Dakar — Le secrétariat national du Syndicat des enseignants libres du Sénégal (SELS) dit noter "globalement beaucoup de lenteurs dans la mise en œuvre des accords" signés avec le gouvernement, relativement aux actes d'avancement et au paiement des rappels par exemple.

A l'issue d'une réunion de sa commission administrative, dimanche dans les locaux de FASTEF (Faculté des sciences et technologies de l'éducation et de la formation), le syndicat a signalé "globalement beaucoup de lenteurs dans la mise en œuvre des accords, aussi bien au niveau des actes d'avancement", du "paiement des rappels, entre autres" points sur lesquels les deux parties se sont accordées.

Aussi exige-t-il "du gouvernement, dans les meilleurs délais, la convocation de la plénière avec l'ensemble des ministres concernés pour faire le point sur l'état de mise en œuvre des accords".

Cela devrait permettre d'aller vers "une année scolaire apaisée avec le respect du quantum horaire", a déclaré le secrétaire général national du SELS, Souleymane Diallo.

"Le SELS est pour l'apaisement, la paix dans le secteur de l'éducation et de la formation mais il faut le dire, la démarche actuelle du gouvernement ne nous rassure pas puisque les lenteurs persistent dans la mise en œuvre des accords", a-t-il indiqué.

Selon lui, l'évaluation faite par la commission administrative durant le week-end, rend compte d'une "situation inacceptable que vivent encore les enseignants de la génération 19 et 20, qui ne peuvent pas être titularisés dans la fonction publique par la faute de l'administration qui tarde à prendre un acte réglementaire les concernant".

Il a également fait part de "la persistance de l'injustice à l'encontre des enseignants décisionnaires qui ne peuvent bénéficier d'une ancienneté par rapport à leur reclassement", leurs revendications ne faisant pas l'objet de négociation avec le gouvernement.

Il a aussi pointé des "lenteurs administratives en termes de sortie des actes de nomination, d'intégration, de validation, d'avancement, mais surtout les lenteurs notés dans le paiement des rappels des mises en solde de l'alignement des avancements et le non virement des prêts sans intérêts octroyés par la Direction de la monnaie et du crédit (DMC) aux fonctionnaires".

Pour le secrétaire général national du SELS, "des milliers de conventions de prêts sont délivrés mais aucun virement n'a été effectué contrairement aux engagements du gouvernement dans le cadre du protocole d'accords".

S'y ajoute que les salaires des enseignants contractuels "connaissent également des retards".

Un autre aspect de la réunion de la commission administrative du SELS concernait les élections de représentativité syndicale prévues le 26 avril prochain dans le secteur de l'éducation et de la formation.

Le SELS dit exiger du ministère du Travail et des Organisations professionnelles et de l'administration "de bonnes conditions d'organisation de ces élections", ce qui passe "forcément par un bon fichier correct qui prend en compte l'ensemble des enseignants, une carte électorale arrimée à la carte scolaire pour l'augmentation du nombre de bureaux de vote et un matériel électoral suffisant".