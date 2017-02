Sénégal: Un nouveau mouvement politique lancé à Nioro

communiqué de presse

Dakar — Un mouvement politique dénommé "Alliances pour sa localité" a été porté sur les fonts baptisimaux samedi à Nioro du Rip, en vue de "regrouper les forces locales pour poser de réelles actions de développement", a-t-on appris dimanche de source proche de la nouvelle structure.

Mamadou Seck, agent comptable particulier (ACP) à la Faculté des lettres et sciences humaines (FLSH) et à la Faculté des sciences et technologies de l'éducation et de la formation (FASTEF) a été porté à la tête de ce mouvement.

La nouvelle structure "entend regrouper les forces locales pour poser de réelles actions de développement. Des secteurs comme l'éducation, la santé, le sport, la culture sans oublier l'agriculture ont été identifiés pour mieux prendre en charge les préoccupations des populations", rapporte un communiqué.

"Notre engagement a un fondement moral. En plus, nous pensons que nous sommes redevables à nos collectivités locales respectives qui nous ont vu naître et grandir et ont tant fait pour nous", a déclaré M. Seck cité dans ce communiqué.

"Pour le moment, nous organisons nos militants et sympathisants dans le domaine de la microfinance car le bien-être social est une des préoccupations les plus urgentes de Alliances Pour Sa Localité", a ajouté M. Seck.