Afrique du Nord: Réunion internationale à Tunis pour trouver une solution à la crise

Le ministre des Affaires Maghrébines, de l'Union Africaine et de la Ligue Arabe, Abdelkader Messahel, prendra… Plus »

Enfin, les kadhafistes, exilés principalement en Tunisie et en Egypte, sont la troisième catégorie à convaincre. La réunion de dimanche est le coup d'envoi d'une initiative qui se veut complémentaire et non pas opposée aux autres rencontres internationales sur la Libye.

L'Algérie et la Tunisie ont récemment rencontré les principaux dirigeants des partis politiques et de milices d'obédiences islamiques. Rached Ghannouchi, le chef du parti tunisien Ennahda, proche des Frères musulmans, a multiplié les contacts ces dernières semaines avec des responsables conservateurs libyens pour qu'ils acceptent de s'asseoir à la même table que Haftar.

