Algérie: La chancelière allemande Angela Merkel en visite officielle au pays

Mais Angela Merkel, qui doit rencontrer le Premier ministre algérien et le président Abdelaziz Bouteflika, vient également pour parler relations commerciales. Car l'Allemagne est le 5e partenaire de l'Algérie et les autorités algériennes ont modifié les réglementations d'importations pour répondre aux conséquences de la chute des prix du baril de pétrole. Mais surtout, Alger veut renégocier son accord commercial avec l'Union européenne.

Les Allemands veulent déclarer l'Algérie « pays sûr » et rendre ainsi plus rapide la procédure d'expulsion. Il sera donc question de migrants algériens, mais aussi de migrants africains. Berlin fait partie des pays qui veulent pousser la Libye à bloquer les départs de migrants depuis ses plages. Et l'Algérie est l'un des pays partenaires des négociations libyennes.

Il y a un an, le ministre de l'Intérieur allemand avait obtenu un accord : Alger s'engageait à accepter le retour des Algériens déboutés du droit d'asile en Allemagne. Aujourd'hui, Angela Merkel vient discuter des modalités de l'accord, et notamment d'un point : comment faire en sorte de prouver que les personnes arrêtées sont bien de nationalité algérienne.

La chancelière allemande Angela Merkel se rend en Algérie ce lundi 20 février pour une visite officielle de deux jours. Elle doit rencontrer le président Abdelaziz Bouteflika et évoquer avec les autorités algériennes trois dossiers principaux : l'immigration, le terrorisme et les relations économiques.

Copyright © 2017 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.