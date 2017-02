Gambie: Deux commémorations pour le prix d'une

C'était une commémoration aux allures de renaissance. Ce samedi 18 février 2017, la Gambie fêtait en effet le cinquante-deuxième anniversaire de son indépendance.

Libération du joug colonial et, désormais, de l'oppression de Big Man. Intervenant dans les circonstances qu'on sait, cette célébration ne pouvait que prendre un cachet particulier. Ce fut donc l'apothéose. Battu à la présidentielle du 1er décembre 2016, Yahya Jammeh, qui freinait des quatre fers et multipliait les pirouettes politico-judiciaires pour s'accrocher au pouvoir, pris entre le marteau des pressions diplomatiques et l'enclume des militaires de la CEDEAO, avait en effet dû se résoudre à lâcher prise.

Et à prendre le chemin de l'exil équato-guinéen le 21 janvier 2017. Comme tant d'autres qui avaient voulu, contre tout bon sens, ramer à contre-courant de l'histoire. N'avait-il du reste pas, dans un pays où les désirs du chef avaient force de loi, fini pas substituer la date de l'accession de la souveraineté internationale à celle de son coup d'Etat qui avait renversé Sir Dawda Jawara le 22 juillet 1994 ? Ce fut le début de deux longues décennies d'une dictature féroce qui a pris fin à coups de billes. Si longue que soit la nuit... pour reprendre le titre d'un film de Guy-Désiré Yaméogo.

Le pays libéré de l'ogre qui le terrorisait, le nouveau président élu, Adama Barrow, qui avait prêté serment presque dans la clandestinité le 19 janvier dernier chez le parrain sénégalais où il s'était réfugié pour échapper aux sicaires du satrape aujourd'hui déchu, pouvait dès lors être solennellement investi et recevoir tous les attributs et les honneurs dus à son nouveau rang.

C'est désormais chose faite. Cette fois en grande pompe, pas dans une salle exiguë de la représentation diplomatique dakaroise en présence de quelques compatriotes mais au stade de Bakau face à des dizaines de milliers de Gambiens ivres d'une liberté retrouvée et de six chefs d'Etat (1) au premier rang desquels Macky Sall, naturellement, soulagé de s'être débarrassé d'un si mauvais voisin qui soufflait sur les braises de la rébellion casamançaise.

Mais s'il y a eu une absence fort remarquée à cette cérémonie, c'était bien celle du Guinéen Alpha Condé, resté officiellement à Conakry pour désamorcer la grève des enseignants dans laquelle son pays est englué depuis de nombreuses semaines. C'est à se demander toutefois si cette excuse diplomatique ne cache pas la colère encore vive du locataire de Sékhoutouréya contre la nouvelle vice-présidente gambienne.

Au nouveau président en exercice de l'Union africaine, raconte Jeune Afrique, qui, lors du récent sommet d'Addis, lui refusait la parole parce qu'elle voulait intervenir sur un dossier déjà adopté, Fatoumata Jallow Tambajang, qui avait oublié d'éteindre son micro, avait lâché un « he's crazy » (2). Stupeur dans la salle. Elle avait beau se ruiner en explications, prétendant avoir dit « it's crazy, contre les usages» (3), le mal était fait.

Et malgré ses supplications, le « fou de Conakry » qu'elle voulait ensuite rencontrer pour s'excuser ne le recevra pas. C'est ce qu'on appelle être payé en monnaie de singe quand on sait que c'est le président guinéen et son homologue mauritanien qui avaient engagé les pourparlers de la dernière chance pour éviter l'usage de la force et que c'est le premier cité qui avait ramené dans ses bagages le colis encombrant de Banjul.

En tout cas, nonobstant la solennité de l'événement de samedi et la ferveur populaire qui l'a entouré, il n'y a vraiment pas de quoi pavoiser pour le magnat de l'immobilier, arrivé aux affaires presque l'insu de son plein gré et sur les épaules duquel repose maintenant la responsabilité de bâtir cette Gambie nouvelle que tous ses concitoyens appellent de leurs vœux. Autant dire que le plus dur commence. Car cette marée humaine qui était au stade, à l'image de celle qui est sortie l'accueillir le 26 janvier à son retour d'exil, pourrait être la même qui va le vouer aux gémonies si les espoirs de lendemains qui chantent devaient être déçus.

De l'apprentissage de la démocratie pour un peuple si longtemps étouffé aux défis socio-économiques (eau, éducation, santé, revenus... ) en passant par l'indispensable réconciliation nationale entre les enfants d'un même pays qui doivent (ré)apprendre à vivre ensemble, ce ne sont pas les chantiers qui manquent. Pourvu seulement que la CEDEAO et la communauté internationale ne jettent pas le manche après la cognée, car le tout n'est pas d'avoir fait partir le monstre de Kanailai ; le plus important, c'est que les Gambiens se rendent compte au quotidien que leur sort s'est vraiment amélioré.

Notes

Macky Sall (Sénégal), Alassane Dramane Ouattara (Côte d'Ivoire), Nana Akuffo Addo (Ghana), Ellen Johnson Sirleaf (Liberia), Mohamed Ould Abdel Aziz (Mauritanie) et Roch Marc Christian Kaboré (Burkina)