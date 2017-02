Afrique du Nord: L'Algérie retire ses passeports aux Sahraouis Levée de boucliers dans les camps

Réagissant aux propos de l'ambassadeur saoudien, des médias algériens ont considéré que cette déclaration serait une revanche sur le gouvernement algérien auquel le Royaume wahabite reprocherait sa position en faveur du régime de Bachar El-Assad et son alliance avec l'Iran et la Russie.

Cette mesure a créé un climat de mécontentement dans les camps où les détenteurs de passeports algériens avec la possibilité de voyager en Europe sont dans le désarroi le plus total. Ils sont d'autant plus décontenancés par le fait que même si les autorités algériennes leur accordaient des titres de voyage, elles peuvent les leur retirer sans préavis.

