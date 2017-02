Burkina Faso: Tête-à-tête Roch Marc Christian KABORE-Alassane OUATTARA

communiqué de presse

Peu après son arrivée à Banjul, le samedi 18 février 2017 pour assister à la célébration du 52e anniversaire de l'indépendance de la Gambie, le Président du Faso et son homologue ivoirien ont eu un entretien en tête-à- tête.

Les Présidents burkinabè et ivoirien ont, sans doute, fait un rapide tour d'horizon de la coopération entre leurs pays et passé aussi en revue, l'actualité sous régionale. En rappel, les ministres burkinabè des Affaires étrangères, de la Coopération et des Burkinabè de l'Extérieur, Monsieur Alpha BARRY et de la Culture, Monsieur Tahirou BARRY ont été reçus à Abidjan, le vendredi 17 février 2017, par le Président ivoirien, monsieur Alassane OUATTARA. La Côte d'Ivoire et le Burkina Faso sont deux pays liés par l'histoire et la géographie et les deux Présidents saisissent toujours les opportunités de rencontre lors de grands événements pour s'entretenir sur l'état des relations entre les deux pays.

La Direction de la Communication de la Présidence du Faso