Burkina Faso: XXVe édition du FESPACO - Les organisateurs comptent sur les prières du Mogho Naaba Baongho

Le Comité national d'organisation (CNO) du FESPACO 2017 a rendu visite au Mogho Naaba Baongho, le samedi 18 février 2017, en vue de solliciter ses bénédictions pour le bon déroulement de la biennale du cinéma africain.

A quelques jours de l'ouverture officielle de la XXVe édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou (FESPACO), le comité d'organisation se dit fin prêt pour le grand rendez-vous du cinéma africain. Il reste, selon le comité, les bénédictions afin que le festival se tienne dans de bonnes conditions. C'est dans cette optique que le ministre de la Culture, des Arts et du Tourisme, Tahirou Barry, et des membres du Comité national d'organisation (CNO) se sont rendus chez le Mogho Naaba Baongho, le samedi 18 février 2017,pour solliciter ses prières.

Selon le ministre Barry, cette XXVe édition du FESPACO est celle de tous les défis. Il est donc important, a-t-il dit, de solliciter les bénédictions et conseils auprès de sa Majesté pour relever ces défis afin que notre pays soit fier d'être le porteur de la plus grande fête du cinéma africain. Il a déclaré à la fin de la visite que le Mogho Naaba Baongho leur a rassuré de sa constante disponibilité et de sa volonté de poursuivre ses prières afin que le FESPACO soit un véritable succès. Le président du Comité national d'organisation (CNO) du FESPACO, Stanislas Meda, s'est aussi réjoui de la visite, car son vœu le plus cher est que tout se passe bien dans la santé et la paix pour que chacun retrouve sa famille à la fin du festival.

Cette visite a été une opportunité pour M. Meda de relever la particularité de la XXVe édition qui réside dans la numérisation des salles. « Nous sommes à huit salles de projection des films dont quatre seront numérisées à très haute définition. Cela veut dire qu'il y a une qualité des films qui vont être projetés dans les différentes salles », a-t-il expliqué. Cette année, en plus des réalisateurs qui ont toujours été mis en exergue, a-t-il poursuivi, nous allons donner aux comédiens une place de choix. «Nous avons mis en place quelque chose que nous appelons les célébrités du FESPACO.

Des hommages particuliers seront rendus aux comédiens à travers les différentes manifestations », a-t-il signifié. Le CNO du FESPACO a en outre promis qu'un partenariat sera mis en place afin que le FESPACO réussisse sa mission non seulement de promotion du cinéma africain et à apporter une plus-value à l'économie du continent.

(Stagiaire)