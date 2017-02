Burkina Faso: Match-retour/préliminaire Ligue des champions Diables noirs # RCK - 1-0

Victorieux 3-0 au match aller à Ouagadougou, le Rail club du Kadiogo, bien que battu 1-0 hier dimanche 19 février 2017 au stade Massamba-Débat de Brazzaville par les Diables noirs du Congo, est qualifié pour les 16e de finales de la Ligue des champions africaines.

Il n'y a qu'en Afrique que l'arbitrage- maison est toujours flagrant. Et cela n'honore pas le continent. En effet, Le Rail club du Kadiogo (RCK) pouvait être facilement éliminé dès les préliminaires de la Ligue des champions africaine par les Diables noirs par la faute du trio arbitral centrafricain. Jean Marc Ganamandji, le «referee» central a tout fait pour stopper prématurément l'aventure du représentant burkinabè dans cette campagne africaine, mais «Dieu a rendu justice», pour paraphraser le coach du RCK, Kamou Malo. Au-delà de son arbitrage approximatif, le tournant de la rencontre a été ce penalty imaginaire (49e mn) sifflé pour les locaux, mais raté par Diafouka Guelor. Sur l'action, il est à saluer la grande classe du portier du RCK Babayouré Aboubacar Sawadogo.

Son arrêt, tournant du match, a sonné du même coup sa farouche volonté à ne plus laisser ses filets trembler après celui de la 27e mn consécutif à un but contre le cours du jeu de Bakaki Anael. Aux 19e, 49e, 73e, 76e, et 85e mn, il a prouvé qu'il n'est pas international par le fait du hasard. Il a sorti le grand jeu pour faire échec à toutes les velléités congolaises. «Mes camarades avaient besoin de moi et j'ai répondu présent», a-t-il dit. En réalité, le RCK aurait pu battre son adversaire sur ses bases que personne n'aurait crié au scandale.

Mais Michael Ibeh, Jeremiah John, Aboubacar Traoré ont eu des occasions franches qu'ils n'ont pas su concrétiser pour mettre les Faucons, sur de bons rails. Et tout comme au match aller, les Faucons ont, le plus souvent, joué dans la précipitation. Dans ce jardin hostile de Massamba-Débat, tout était permis. Au-delà de l'arbitrage, la mi-temps a été l'occasion pour les supporters, sous la caution de la sécurité de déposer une poudre blanche dans le rond-point central et dans les filets que devait occuper le RCK après la pause. Superstition quand tu nous tiens ! Et dire que votre reporter après une photo prise sur la main courante a été sommé de regagner les gradins.

En tous les cas, c'est le RCK qui a eu le droit d'aller en 16es de finales pour croiser l'USM Alger. Pour le seul buteur de la rencontre, Bakaki Anael, lui et ses coéquipiers étaient psychologiquement battus avant d'aborder la rencontre. Son entraineur Loufouma Emile, lui, déplore le manque de réalisme de ses attaquants «et le mental de certains joueurs n'était pas au top». «Quand on sort d'un tel match, vous êtes souvent dans l'émotion. Nous sommes revenus de très loin. Nous avons vécu 90 minutes intenses», laissera entendre de son côté l'entraineur heureux du RCK Kamou Malo.

Fiche technique

• Compétition : tour préliminaire Ligue des champions africaine

• Stade : Massamba-Débat de Brazzaville

• Pelouse : synthétique (bon état)

• Arbitre : Jean Marc Ganamandji (RCA)

• Spectateurs : 6000 environ

• Temps : beau

• But : Bakaki Anael (27e mn)

• Avertissements : Degou Willy (35e mn) et Miangounina Childran (90e mn) pour les Diables noirs

• Exclusion : Néant

RCK : Aboubacar Sawadogo, Rachid Coulibaly, Elisée To, Delwendé Yanogo, Ousmane Jr Sylla, Ousmane Nana (puis Boubacar Sidiki Traoré, 57e mn), Michael Ibeh (puis Moussa Sawadogo, 67e mn), Sydney Sylla (puis Alex Asamoah, 78e mn), Jeremiah John, Polo Amanor, Henry Traoré.

Entraineur : Kamou Malo

Diables noirs : Ombandza Mpea Joe, Nkolo Edgo Lorry (cap), Degou Willy, Mboungou Moussambou Guelor ( Gakou Christ, 47e mn), Theorold Saboukoulou, Childran Miangounina, Sagesse Babelé (puis Makosso Perniche, 67e mn), Guelor Diafouka, José Sadiki Lusambia, Landry Nsenda Bakima, Anael Bakaki.

Entraineur : Emile Loufouma