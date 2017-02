Gambie: L'heure de la vérité

Une nouvelle ère s'est ouverte en Gambie, avec l'investiture solennelle du nouveau président Adama Barrow, le week-end écoulé, en marge du 52e anniversaire de l'accession du pays à l'indépendance.

Investi de toute la légalité et la légitimité du pouvoir démocratique, le président Barrow a annoncé les couleurs de la nouvelle Gambie, libre et soucieuse des droits humains. «Des instructions ont déjà été données pour que tous ceux qui sont détenus sans jugement soient libérés», a-t-il déclaré au stade de l'Indépendance à Bakau, près de Banjul. Et ce n'est pas tout, il a également annoncé la mise sur pied d'une «commission d'enquête sur les disparitions» sous le régime du président sortant Yahya Jammeh qui a dirigé, pendant 22 ans, la Gambie et qui est accusé de nombreuses violations de droits de l'Homme. Ces annonces, bien que préoccupantes pour les anciens tortionnaires, sont applaudies à tout rompre par les familles des victimes et les défenseurs des droits humains.

Le moment est donc venu de rendre justice aux victimes de la violence en politique. La police secrète du régime, le National intelligence agency (NIA), créée quelques mois après son coup d'Etat de juillet 1994 par Yahya Jammeh, a été responsable de nombreux abus, selon le rapport de Human Right Watch publié en 2015. Des enlèvements, des arrestations arbitraires et des détentions illégales de nombreuses personnes dont des journalistes, des fonctionnaires, des étudiants, etc. ; constituent la face sombre du régime déchu.

Qui en Gambie ne craIgnait pas les hommes de la NIA, de la Serious Crime Unit de la Police, ou encore les Jungullers qui recevaient directement leurs ordres du désormais ex-homme fort de Banjul ? Des Gambiens ont été assassinés sous le règne du fils de Kanilaï. La famille de notre confrère Deyda Hydara, directeur du journal The Point et correspondant de l'AFP à Banjul tué en décembre 2004 veut connaître les circonstances de la mort de son fils, époux et père. On se souvient comme si c'était hier de l'enlèvement puis l'exécution par les paramilitaires «Jungullers», en juillet 2005, de 50 ressortissants africains dont 44 Ghanéens, candidats à l'émigration en Europe. Les infortunés avaient été arrêtés sur une plage en Gambie d'où des passeurs de clandestins étaient censés les convoyer en Europe, moyennant de l'argent. Soupçonnés de vouloir renverser le gouvernement gambien, ils ont été détenus au secret pendant plusieurs jours, avant d'être «liquidés».

Par ailleurs, des dizaines d'opposants ont été jetés en prison. D'autres ont préféré prendre la route de l'exil vers le Sénégal voisin ou ailleurs pour une question de survie. Et comme l'écrit le site www.voltairenet.org: «Au sortir d'une guerre ou d'une période de répression politique, chaque société doit se reconstruire et ses membres doivent réapprendre à vivre ensemble. On ne peut restaurer la Justice en laissant dans l'impunité les crimes commis».

Cependant le rétablissement de la justice ne doit pas prolonger les affrontements du passé. La Gambie de Barrow, qui célèbre son 52e anniversaire, doit se réconcilier avec elle-même pour pouvoir aller de l'avant. Pour ce faire, elle doit éviter la chasse aux sorcières. Après 52 ans de souveraineté internationale, elle reste parmi les pays les moins avancés du monde. Il est alors temps que cet Etat d'Afrique de l'Ouest fasse le bonheur de ses citoyens estimés à environ 1 million 900 mille. Si le président Barrow réussit à instaurer la démocratie et la liberté dans ce pays de 11 300 km2 sans tomber dans le populisme, la vengeance et le règlement de compte, il est clair que le décollage interviendra.